Массовые беспорядки охватили Францию после финала Лиги чемпионов

Фото: BBC

Во Франции после победы футбольного клуба Пари Сен-Жермен в финале Лиги чемпионов произошли массовые беспорядки, в результате которых пострадали более 200 человек, а число задержанных приблизилось к 800. Об этом сообщает BBC.

По данным французских властей, столкновения между болельщиками и сотрудниками правоохранительных органов были зафиксированы в Париже и других городах страны после завершения финального матча. Для обеспечения общественного порядка были мобилизованы тысячи полицейских.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что ранения получили 219 человек, включая 57 сотрудников полиции. Восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

На этот раз, по словам министра внутренних дел Лорана Нуньеса, власти были лучше подготовлены и имели «очень надежную, очень стабильную систему», тем не менее десятки полицейских получили ранения. Нуньес назвал беспорядки "абсолютно неприемлемыми".

Как отмечает BBC, в ходе беспорядков болельщики запускали фейерверки и сигнальные ракеты, а полиция применяла слезоточивый газ для разгона наиболее агрессивных групп. В Париже были зафиксированы случаи поджогов, повреждения автомобилей, объектов городской инфраструктуры и коммерческой недвижимости.

По информации МВД Франции, к полудню воскресенья были задержаны 780 человек, из которых более 450 оставались под стражей. В результате инцидента на парижской кольцевой дороге, которую участники беспорядков пытались перекрыть, был обнаружен погибший.

Массовые скопления болельщиков наблюдались на Елисейских полях, где празднование победы сопровождалось использованием пиротехники и нарушениями общественного порядка.

Аналогичные беспорядки происходили и после предыдущих крупных побед клуба. Власти Франции продолжают оценивать ущерб и выяснять все обстоятельства произошедшего.