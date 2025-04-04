Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук, медицинский директор медцентра ТОО «Астана Эколайф»

Рамиль Мустафин вот уже 24 года помогает казахстанцам стать родителями. Не секрет, что некоторые пары исполнения заветного желания – рождения ребенка – ждут годами. Вот почему медики настоятельно рекомендуют следить за состоянием репродуктивного здоровья с юных лет.

– Репродуктивное здоровье – это собирательный термин, который говорит о возможности мужчин и женщин зачать здоровых детей. При этом оценивается физическая зрелость организма, состояние здоровья всех его органов и систем, а также влияние социальных, экономических, экологических и поведенческих факторов, – говорит Рамиль Табрисович.

В числе факторов, разрушающих репродуктивное здоровье как женщин, так и мужчин, специалисты выделяют промискуитет – это термин, обозначаю­щий беспорядочную, ничем и никем не ограниченную половую связь со многими партнерами. Риск «собрать» букет инфекционных заболеваний при таких несерьезных отношениях весьма велик. И для того, чтобы информировать население о возможных последствиях, проводятся различные встречи, лекции со школьниками и студентами. Специалисты объясняют ребятам, что для поддержания репродуктивного здоровья важно пользоваться контрацептивами, проходить регулярные медицинские осмотры и обсуждать с партнерами темы здоровья и безопасности.

Вредные привычки, к слову, тоже бьют по самому ценному. По словам репродуктолога, курение, употребление алкоголя особенно сильно влияют на состояние организма женщин: запас яйцеклеток дается однократно и в течение жизни только расходуется. А это значит, что все вредные воздействия, которые имеют накопительный эффект, оставляют свой негативный отпечаток на здоровье дам. У мужчин же, как отмечает врач, активный сперматогенез и вредные привычки негативно влияют на каждый период высвобождения новых сперматозоидов.

– Да, сперматогенез обновляется­ каж­дые 72–75 дней, но если воздействия происходят длительно, то затрагиваются­ и базовые процессы формирования новых сперматозоидов. В результате качество биологического материала начинает страдать и тяжело будет восстановить его полностью, – добавляет эксперт.

По словам кандидата медицинских наук, на производство стероидных, в том числе половых гормонов, также оказывает влияние чрезмерное потреб­ление легкоусвояемых сахаров. Большое количество сладостей способствует нарушению обменных процессов, страдают пищеварение, сердечно-сосудис­тая, эндокринная системы. Все это, конечно, не может не сказаться и на репродуктивных органах, которые на фоне общего дисбаланса в организме тоже начинают неправильно выполнять свою функцию.

– Репродуктивное здоровье казахстанцев, к сожалению, находится на очень низком уровне. Конечно, положительные подвижки имеются. Однако этого недостаточно для того, чтобы уверенно говорить о положительной динамике. В последнее время в мире, в том числе и в Казахстане, увеличивается процент мужского бесплодия. Более того, он на текущий момент преобладает над женским. При выявлении проблем мужчины зачастую уверяют, что с их здоровьем все в порядке. Как итог – они поздно обращаются за медицинской помощью. Мужчины считают, что если они активны в сексуальном плане, то и репродуктивная функция у них на высоте. Но я часто говорю своим пациен­там, что спермограмма супруга как настроение женщины: может меняться­ каждые две недели, – продолжает разговор доктор.

Рамиль Мустафин акцентирует внимание и на другом, не менее важном вопросе. Он уверен, что вакцинация девочек от вируса папилломы человека – это мощнейший механизм профилактики самых опасных заболеваний.

– Дебют вакцинации как эффективного способа защиты от болезней известен с 1796 года. Да, первые попытки имели и высокие риски, так как использовались просто малые концентрации штаммов инфекций. На текущий момент методика приготовления вакцин стала практически уникальной и поз­воляет быстро и безопасно получить возможность защитить свое здоровье и здоровье своих близких, детей. Рак шейки матки – заболевание, которое является вторым в мире по летальности среди заболеваний женских половых органов, вызывается в 95–98% случаев вирусом папилломы человека (ВПЧ). Это инфекция, против которой можно создать иммунный барьер в организме человека при помощи вакцинации. Конечно, оптимально это сделать до его активного проникновения, в молодом возрасте, до начала половой жизни. Поэтому вакцинация девочек-подростков является мощным инструментом предупреждения развития рака шейки матки и снижения смертности от этого заболевания, – уверен акушер-гинеколог.

Резюмируя разговор, Рамиль Табрисович советует: для сохранения репродуктивного здоровья важно регулярно посещать гинеколога для профилактических осмотров, использовать на­дежные методы контрацепции, вести здоровый образ жизни с правильным питанием и физической активностью, управлять стрессом и заботиться о психическом здоровье. Главное помнить – здоровье следует беречь смолоду.