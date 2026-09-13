Свыше 18 тысяч спортсменов в год смогут обследовать в новом центре Актобе

Здравоохранение

В нем спортсмены смогут проходить диагностику и восстановление после физических нагрузок

В Актобе готовят к открытию Центр спортивной медицины, где спортсмены смогут проходить комплексное обследование, диагностику и реабилитацию. Ежегодно медицинскую помощь здесь смогут получать более 18 тыс. человек, передает Kazpravda.kz.

Специализированного центра такого профиля в регионе не было на протяжении 20 лет. Сейчас основные работы завершены, идет финальная подготовка к его открытию.

В центре смогут принимать до 70 человек в день. Медицинские осмотры здесь будут проходить воспитанники детско-юношеских спортивных школ и действующие спортсмены Актюбинской области.

«Здоровье спортсменов – одна из важных составляющих развития спорта и достижения высоких результатов. Поэтому важно обеспечить их своевременное медицинское обследование, качественную помощь и полноценное восстановление после физических нагрузок. Наша задача создавать для этого необходимые условия и уделять особое внимание профилактике и раннему выявлению возможных проблем со здоровьем. Работа центра помогает сохранить здоровье атлетов и будет способствовать их дальнейшим спортивным успехам», - отметил аким области Асхат Шахаров.

Трехэтажное здание центра площадью 1 020 кв. м включает 22 медицинских и шесть административных кабинетов. На первом этаже будут принимать спортсменов, на втором разместился административный блок, а на третьем - диагностическое и реабилитационное отделения и кабинеты врачей.

Реабилитационное отделение оснащено необходимым медицинским оборудованием. Здесь спортсмены смогут пройти обследование, получить медицинскую помощь и восстановиться после физических нагрузок.

Одной из задач центра станет постоянный контроль за состоянием здоровья и физической формой атлетов. Специалисты смогут выявлять возможные проблемы на ранних стадиях, следить за изменением показателей и давать рекомендации по тренировочным нагрузкам и восстановлению.

Результаты обследований и другие медицинские данные будут заноситься в цифровую систему. В ней сформируют медицинскую историю каждого спортсмена, что позволит специалистам отслеживать состояние здоровья в динамике и учитывать эту информацию при организации тренировок.

В Центре спортивной медицины работают 77 сотрудников. Они будут проводить профилактические осмотры, обеспечивать медицинское сопровождение спортсменов, выявлять заболевания и другие риски для здоровья, а также помогать атлетам восстанавливаться и поддерживать физическую форму.

#Спорт #Актобе #спортсмены

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