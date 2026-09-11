Рост числа диагнозов аутизма не связан с вакцинацией − Минздрав

Здравоохранение,Медицина
Дана Аменова
корреспондент

В этом плане показателен пример с тиомерсалом 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За последние десятилетия во многих странах стало выявляться больше случаев расстройств аутистического спектра (РАС). Однако научные данные не подтверждают, что этот рост связан с вакцинацией, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава

По данным ведомства, показателен пример с тиомерсалом – компонентом некоторых вакцин, использование которого в ряде детских вакцин было прекращено. После этого распространённость РАС продолжила расти. То есть изменения в использовании тиомерсала не сопровождались снижением числа диагнозов аутизма.

Рост зарегистрированных случаев РАС во многом связывают с расширением диагностических критериев, улучшением выявления случаев, повышением осведомлённости, более ранней диагностикой и доступностью специализированной помощи.

"Рост числа диагностированных случаев РАС сам по себе не свидетельствует о связи с вакцинацией. Научные данные не подтверждают, что вакцинация является причиной роста распространённости аутизма", - говорится в сообщении.

#Минздрав #аутизм #вакцинация #диагноз

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