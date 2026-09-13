Городской кардиоцентр Алматы получил международный статус JCI

Здравоохранение

Международные эксперты проверили клинические процессы и безопасность лечения пациентов

Фото: МЗ

Городской кардиологический центр Алматы впервые получил международную аккредитацию Joint Commission International (JCI). Сертификат выдан сроком на три года, передает Kazpravda.kz.

Кардиоцентр стал первой городской клиникой Казахстана и первым специализированным центром экстренной кардиологической помощи в стране, получившим такой статус.

Международный аудит проходил с 19 по 21 августа 2026 года. Эксперты оценивали клинические процессы, лекарственную и хирургическую безопасность, инфекционный контроль, систему минимизации рисков и контроль качества на всех этапах лечения.

«Получение аккредитации JCI подтверждает соответствие работы Городского кардиологического центра международным требованиям к качеству медицинской помощи и безопасности пациентов. Эксперты высоко оценили клинические процессы, лекарственную и хирургическую безопасность, инфекционный контроль, минимизацию рисков и системный аудит качества на всех этапах лечения», — сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

Сегодня центр оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь населению численностью более 1,13 млн человек. За восемь месяцев 2026 года стационарное лечение здесь получили более 7,5 тыс. пациентов.

За этот же период специалисты провели свыше 9 тыс. операций и процедур — на 35,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество сложных кардиохирургических, аритмологических и интервенционных вмешательств выросло на 43,2%.

Одним из важных этапов развития центра стала первая трансплантация сердца, успешно проведенная здесь в 2025 году. Эта операция расширила возможности кардиологической службы Алматы в оказании высокотехнологичной медицинской помощи.

#Алматы #клиника #международный статус

Популярное

Все
Президент Казахстана поздравил соотечественников с Днем семьи
Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой на US Open
Свыше 50 тыс казахстанцев обратились в Центры поддержки семьи с начала года
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Ангар для двух воздушных судов МЧС построят в Актобе
Тысячи казахстанцев вышли на очистку берегов рек и водоемов
Новую спасательную станцию открыли на реке Илек в Актобе
Токаев встретился с премьер-министром Эфиопии
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
Кок Жайлау: новые возможности для горного туризма
Астана присоединилась к общенациональному челленджу Otbasym-2026
Глава МЧС проверил безопасность шахты «Болашак»
Свыше 18 тысяч спортсменов в год смогут обследовать в новом центре Актобе
Токаев выступил на саммите «БРИКС плюс» в Нью-Дели
Двух сотрудниц туристической полиции уволили после видео с блогером в Астане
Товарооборот Казахстана со странами БРИКС достиг 72 млрд долларов - Токаев
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Президент провел встречу с премьер-министром Индии
Токаев провел ряд встреч с мировыми лидерами на саммите БРИКС
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге
Джорджа Мелони ответила на поздравление Касым-Жомарта Токаева
Потеряла паспорт СССР: 69-летняя жительница ВКО впервые получила удостоверение личности
Касым-Жомарт Токаев поздравил с 80-летием писателя Валерия Михайлова
Казахстан завоевал уже 32 золотые медали на Всемирных играх кочевников
Реализация Послания Президента: инвестиции в сферу туризма превысили 2,2 трлн теңге
Объем производства лекарств и медизделий вырос в Казахстане
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Писатель Валерий Михайлов награжден орденом «Барыс»
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
От оперы до кюев: «Қазақконцерт» открыл 66-й сезон
Ерлан Аккенженов поздравил нефтяников с профессиональным праздником
Единую воспитательную среду формируют в казахстанских школах
Ансамбль «Гүлдер» завоевал Гран-при на Всемирных играх кочевников
Night Run собрал около двух тысяч бегунов в Астане
Авиацию привлекли к тушению пожара в Маркакольском лесном хозяйстве
Реформа начинается с сознания
Подсолнечник бьет рекорды
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Конституция и региональное развитие
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам

Читайте также

Свыше 18 тысяч спортсменов в год смогут обследовать в новом…
Рост числа диагнозов аутизма не связан с вакцинацией − Минз…
Донор в Астане спас жизнь трех пациентов
Алматинские врачи пришили палец пятилетнему ребенку

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]