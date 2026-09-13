Городской кардиоцентр Алматы получил международный статус JCI

Фото: МЗ

Городской кардиологический центр Алматы впервые получил международную аккредитацию Joint Commission International (JCI). Сертификат выдан сроком на три года, передает Kazpravda.kz.

Кардиоцентр стал первой городской клиникой Казахстана и первым специализированным центром экстренной кардиологической помощи в стране, получившим такой статус.

Международный аудит проходил с 19 по 21 августа 2026 года. Эксперты оценивали клинические процессы, лекарственную и хирургическую безопасность, инфекционный контроль, систему минимизации рисков и контроль качества на всех этапах лечения.

«Получение аккредитации JCI подтверждает соответствие работы Городского кардиологического центра международным требованиям к качеству медицинской помощи и безопасности пациентов. Эксперты высоко оценили клинические процессы, лекарственную и хирургическую безопасность, инфекционный контроль, минимизацию рисков и системный аудит качества на всех этапах лечения», — сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

Сегодня центр оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь населению численностью более 1,13 млн человек. За восемь месяцев 2026 года стационарное лечение здесь получили более 7,5 тыс. пациентов.

За этот же период специалисты провели свыше 9 тыс. операций и процедур — на 35,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество сложных кардиохирургических, аритмологических и интервенционных вмешательств выросло на 43,2%.

Одним из важных этапов развития центра стала первая трансплантация сердца, успешно проведенная здесь в 2025 году. Эта операция расширила возможности кардиологической службы Алматы в оказании высокотехнологичной медицинской помощи.