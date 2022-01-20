Берик Беркимбаев назначен заместителем председателя Агентства РК по делам госслужбы
Распоряжением Главы государства Беркимбаев Берик Серикович назначен заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, сообщает Kazpravda.kz.
На данном посту он сменил Марата Дауешова, назначенного на эту должность 2 июля 2019 года.
"Распоряжением Главы государства Дауешов Марат Еркинович освобожден от должности заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы", - говорится в официальном документе Акорды.