Бесконечная усталость. Как, наконец, перестать выгорать на работе?

Сколько бы вы ни отдыхали – пару дней или несколько недель в отпуске – вы все равно чувствуете усталость и не хотите работать. У вас нет энергии и вдохновения. С большой долей вероятности у вас эмоциональное выгорание. Как его у себя определить, что делать, чтобы бороться с ним? Об этом читателям Kazpravda.kz рассказала Эльмира Абайдильдинова – тренер Центра медицинских технологий и информационных систем Медицинского центра Управления делами президента РК (ЦМТИС), сертифицированный тренер развития эмоционального интеллекта (EACEIP) и профессиональный коуч Erickson International.

Что из себя представляет это эмоциональное выгорание, про которое все говорят?

Есть разные подходы к этой теме. Но в целом они сходятся в одном: эмоциональное выгорание - это процесс, который связан с постепенной утратой энергии вследствие того, что происходит эмоциональное истощение и физическое переутомление. У человека возникает личностная отстраненность, когда он не ощущает эмоций: радости, грусти, печали. То есть возникает полное равнодушие к тому, что происходит. Человек становится отстраненным, и успехи и результаты на работе и в личной жизни не доставляют прежнего удовлетворения и удовольствия.

В 2001 году эмоциональное выгорание было внесено в международный классификатор болезней, то есть официально признано заболеванием. Есть страны, где если вам диагностируют эмоциональное выгорание, то могут предоставить больничный и назначить лечение.

Как определить у себя признаки эмоционального выгорания?

Как у любой болезни у него есть симптомы. Их несколько, и они влияют на нашу физическую, поведенческую, интеллектуальную и эмоциональную сферы.

Самые первые признаки эмоционального выгорания можно понять по своим физическим симптомам: если вы все время чувствуете усталость вне зависимости от того, много у вас работы или нет, хорошо вы отдохнули или плохо. Утром встали и все равно уставший. Другие физические симптомы: напряжение в мышцах, боли в спине, головные боли. Также эмоциональное выгорание может проявиться в заикании, вследствие того, что зажимается диафрагма. Кроме того, могут присутствовать ускоренное сердцебиение, повышенное давление, аритмия.

Если говорить про эмоциональные симптомы, в первую очередь, это постоянная тревожность и беспокойство. Именно это состояние не позволяет человеку полностью расслабиться и восстановиться, его постоянно преследуют данные эмоции. Следующее - чувство страха. Из-за страха возникает ощущение беспомощности, из-за чего усиливаются стресс и внутреннее эмоциональное напряжение.

Есть еще поведенческие симптомы. Выгоревший человек злоупотребляет алкоголем, сигаретами, отказывается от еды или, наоборот, переедает. Поведение может меняться и в коммуникациях: появляется равнодушие или раздраженность, которые влияют на коллектив и окружение. Человек может очень остро на все реагировать, появляется повышенная возбудимость.

Интеллектуальные симптомы проявляются в невозможности сосредоточиться, воспринимать новую информацию, ухудшается память.

Симптомы выгорания схожи с депрессией. Как понять разницу?

Во время депрессии ведущая эмоция – грусть. В состоянии эмоционального выгорания у нас практически нет эмоций, пустота. Но если говорить о постановке точного диагноза, то здесь лучше обратиться к врачу. Если выгорание затягивается, ничего не помогает, имеет смысл обратиться к психотерапевту.

Как же все-таки бороться с выгоранием?

Самое важное – распознать у себя вышеперечисленные симптомы. Большинство людей их просто не замечает или намеренно игнорирует, ссылаясь на обычную физическую усталость. Однако есть значительная разница: усталость проходит после хорошего сна, а эмоциональное выгорание остается с вами постоянным фоном.

Второй момент – важно начать заботиться о себе, восстанавливать физические силы. В первую очередь, нужно ввести распорядок дня, сбалансировать время труда и отдыха, режим сна, внедрить в свои привычки правильное питание, употребление витаминов, обязательно гулять на свежем воздухе. Эти советы кажутся банальными, но это первое, с чего нужно начать. Именно распорядок дня и забота о своем здоровье дают нам ощущение контроля над своей жизнью, рутина всегда успокаивает.

Третье – это эмоциональный компонент – окружение. Очень важно, чтобы в вашем кругу были люди, на кого можно положиться, к кому можно обратиться за помощью, поделиться своими чувствами и ощущениями. Нужна поддерживающая среда. Вы даже представить не можете, как много людей вообще ни с кем не обсуждают глубокие вопросы о себе. Делиться своими эмоциональными ощущениями до сих пор считается слабостью, в особенности среди мужчин. Вот так они тихо выгорают внутри.

Четвертое – развивать свой эмоциональный интеллект. Для выгорания характерны накопленные негативные эмоции, которые не нашли свою разрядку и привели к таким последствиям.

Когда у нас развитый эмоциональный интеллект, мы распознаем свои эмоции и выражаем либо утилизируем их. Если, например, вы почувствовали злость, важно найти, как ее выплеснуть без вреда для окружающих и себя. Можно покричать, побить грушу в зале, пробежаться.

Человек с высоким уровнем эмоционального интеллекта сразу ощущает первые симптомы выгорания, определяет болезнь на стадии появления, а не когда она перешла в затяжную фазу. И самое важное – понимает причину их возникновения, устраняет именно первоисточник.

Возможно, причина выгорания заключается в завале на работе, тогда нужно изменить алгоритмы и подходы, делегировать часть функций или попросту сменить работодателя. Или у если у вас проблемы в личных отношениях, семье, необходимо поговорить, уладить конфликт. Понимая причины, легче управлять своими эмоциями.

Почему люди «попадают» в выгорание? Потому что не осознают, что с ними происходит, соответственно, не решают проблемы. Они копятся, а человеческий ресурс ограничен, вы не можете все время ездить на предельных скоростях, работать на пределе своих возможностей, через какое-то время наступит истощение. Кроме того, у людей с высоким эмоциональным интеллектом все в порядке с целеполаганием и тайм-менеджментом.

Эмоциональный интеллект можно развивать – самостоятельно или обучаясь у экспертов. Я провожу такие тренинги совместно с Центром медицинских технологий и информационных систем (ЦМТИС). Мы обучаем сотрудников системы УДП – как правильно управлять эмоциями и владеть собой.

При этом важно подчеркнуть, что эмоциональный интеллект не только про управление эмоциями, это умение понимать свое самочувствие, замечать состояния других людей и на основании этого анализировать, делать выводы и предпринимать действия. Это упрощает нашу жизнь и делает нас более счастливыми и удовлетворенными.