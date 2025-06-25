Фото: gov.kz

Мероприятие, организованное по поручению акима города, прошло в Доме дружбы. Цель акции — повысить правовую грамотность населения и предоставить гражданам бесплатную юридическую помощь.

В рамках мероприятия жители города получили правовые консультации от адвокатов, нотариусов, прокуроров, а также представителей государственных и местных исполнительных органов и специалистов правоохранительных структур. Юристы провели разъяснительную работу по актуальным вопросам, волнующим граждан, и ответили на различные юридические запросы, касающиеся жилищных и земельных споров, социальных выплат, взыскания алиментов, трудового права и других тем.

«Народный юрист» — это масштабный правовой проект, который реализуется в стране на протяжении нескольких лет. Уникальность акции заключается в том, что любой гражданин может без предварительной записи и абсолютно бесплатно получить консультацию у квалифицированных специалистов.

Жители Шымкента высоко оценили проведение данной инициативы и выразили пожелание, чтобы подобные акции проводились чаще. По их мнению, такие мероприятия укрепляют связь между народом и властью, а также способствуют развитию правовой культуры в обществе.