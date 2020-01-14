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​Без дискриминации
Серик Арланов

По данным министра труда и социальной защиты населения Биржана Нурымбетова, на 1 января 2020 года выдано 19,1 тыс. разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС). В их структуре 77% приходится на руководителей и квалифицированных специалистов. Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай, Узбекистан, Турция, Индия и Великобритания. По итогам прошлого года работодатели уплатили налоговые сборы на 8,2 млрд тенге. Казахстанское содержание в кад­рах обеспечено на уровне 96%.

В ходе проверок 95 предприятий, на которых работают свыше 30 иностранных специалистов, было выявлено 1 008 фактов нарушений трудового и миграционного законодательства, в том числе 479 диспропорций в оплате труда местных и иностранных работников.

Также в числе нарушений – дискриминация по условиям труда и санитарно-бытовым условиям, несоответствие образования иностранных работников занимаемым должностям, выполнение работы по специальности, не соответствующей разрешению, и другие.

– Возбуждено 397 административных дел на сумму более 98 миллионов тенге. 361 иностранному работнику зарплата понижена до уровня казахстанского работника, а 4 казахстанским работникам зарплата повышена до уровня иностранного работника. Отозвано 703 разрешения, выдворены за пределы страны 507 иностранных работников, – сообщил Биржан Нурымбетов.

Он отметил, что в целях недопущения и снижения подобных нарушений, а также усиления порядка выдачи разрешений на привлечение ИРС министерством принимается ряд мер. В частности, законодательно вводится обязанность работодателей по созданию работникам равных санитарно-бытовых условий. Ежегодно плановыми проверками планируется охватывать предприятия с чис­ленностью сотрудников более 250 человек, привлекающих свыше 30 иностранных работников. На 2020 год сокращена квота на привлечение ИРС с 48,7 тыс. до 29,3 тыс. Выдача разрешений работникам по 4-й категории будет осуществляться только при отсутствии работников на внутреннем рынке. Кроме того, работодателей законодательно обяжут заменять иностранных работников, ­привлекаемых по 3–4-й категории, казахстанскими кадрами.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Арыс­тангани Заппаров сообщил, что в минувшем году выдано 531 тыс. трудовых разрешений (выполнение работ у работодателей – физических лиц по квоте МВД). Основная часть трудовых мигрантов заняты ремонтом или строительством, предоставляют услуги няни, повара и других домашних работников. В бюджет выплачено 6,5 млрд тенге.

– Анализ показал, что незаконной трудовой деятельности граж­данам СНГ во многом способствовал упрощенный порядок въезда и пребывания в Казахстане. Период их нахождения в нашей стране был фактически не ограничен по времени, так как после истечения срока иностранцы выезжали и сразу въезжали в Казахстан. В связи с этим были внесены поправки в законодательство. Теперь иностранные граждане, пребывающие в безвизовом порядке, могут находиться в Казахстане не более 90 дней в течение полугода, – подчеркнул Арыстангани Заппаров.

Кроме того, в рамках вносимых поправок в миграционное законодательство обсуждается вопрос увеличения предварительного платежа по подоходному налогу с трудовых мигрантов с 2 до 4 МРП за каждый месяц.

Подводя итоги совещания, Бердибек Сапарбаев поручил Минтру­да и местным исполнительным органам усилить контроль за выдачей разрешений иностранцам.

– Вопрос привлечения иностранной рабочей силы очень серьезный. Самая важная наша задача – защита внутреннего рынка труда. Первый шаг в этом направлении мы уже сделали, снизив квоту на ИРС на 40% – до 29 тысяч, – подчеркнул он.

Вице-премьер также акцентировал внимание на росте количества трудовых мигрантов, из которых большая часть задейст­вована на рабочих специальнос­тях. По его мнению, на этих рабочих местах вполне могли бы трудиться местные кадры.

– Факты, которые были выявлены в ходе проверок, должны четко пресекаться. Есть примеры, когда выдали разрешение на работу инженером, а факти­чески работает поваром. При этом зарплату получает как инженер. Нужно принимать строгие меры к руководителям таких предприятий. Работодатели должны помнить, что если они хотят работать в Казахстане, то нарушение законов недопустимо. Заработная плата, условия труда и социально-бытовые условия должны быть одинаковы для казахстанских и иностранных работников. Дискриминации быть не должно, – резюмировал Бердибек Сапарбаев.

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