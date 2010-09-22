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Конкурсы
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22 сентября 2010 г. 3:07
Конкурсы на 22.09.2010
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00:21
Microsoft может открыть IT-лабораторию в Казахстане
01:00
Покушения на демократические устои нет!
00:30
Фильм казахстанского режиссера Эмира Байгазина выдвинут на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»
00:15
Телефона под подушкой не страшимся, но опасаемся станции на многоэтажке...
00:00
Асфальт сам себя не положит
00:55
Покушения на демократические устои нет!
00:58
Рожден делать добро
00:45
Мурат Габдусалимов, известный в Атырау мастер по изготовлению луков, стрел и щитов, занял второе место на турнире по стрельбе из традиционного лука, проходившего в местности Бугац (Венгрия)
01:05
Гран-при проходит в Астане
01:11
Отдушка для сероводорода
00:00
Трудовой конфликт решен, почта работает в штатном режиме. Через две недели – контрольная встреча по итогам деятельности созданной рабочей группы
01:06
Все для Справедливого Казахстана
01:04
Народная любовь
01:07
Тарифы, налоги, бюджет
01:08
С учетом антропогенной нагрузки
01:09
«Шерстяной» путь
01:10
За дело берется «Кибершериф»
00:57
Сто лет оды творчества
01:02
«Барыс» снова на коне
01:03
Крепкая броня
13 сентября 2022 г. 8:20
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
15 сентября 2022 г. 12:36
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
14 сентября 2022 г. 8:41
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
13 сентября 2022 г. 0:05
Реформатор с большой буквы
13 сентября 2022 г. 15:18
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
13 сентября 2022 г. 0:30
Тору перевели на казахский язык
13 сентября 2022 г. 10:38
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
19 сентября 2022 г. 0:00
Указ Президента Республики Казахстан
16 сентября 2022 г. 12:25
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
15 сентября 2022 г. 13:01
Переименование столицы Казахстана в Астану: депутаты маслихата поддержали предложение
14 сентября 2022 г. 17:30
"Мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости" – Си Цзиньпин
15 сентября 2022 г. 10:40
Статью Президента Токаева опубликовал американский журнал The National Interest
14 сентября 2022 г. 9:57
Конституционный Совет принял решение по обращению Токаева
13 сентября 2022 г. 8:40
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 сентября
15 сентября 2022 г. 8:58
ОПГ торговала несовершеннолетними: озвучены новые подробности громкого дела
14 сентября 2022 г. 12:55
Казахстан не будет отправлять миротворцев в Армению
15 сентября 2022 г. 9:55
Автомобильные номера в Казахстане теперь должны иметь специальные элементы
13 сентября 2022 г. 9:53
Разбавленный водой спирт на 18,5 млн тенге пытались продать в Казахстане
14 сентября 2022 г. 10:25
VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий начал свою работу в Нур-Султане
13 сентября 2022 г. 0:00
Обращение Токаева принял в работу Конституционный совет
23 августа 2022 г. 12:25
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
27 августа 2022 г. 12:43
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
24 августа 2022 г. 8:47
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
27 августа 2022 г. 12:22
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
26 августа 2022 г. 1:15
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
24 августа 2022 г. 0:45
Тонкая красная нить инфоцыганства
5 сентября 2022 г. 18:18
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
2 сентября 2022 г. 2:15
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
23 августа 2022 г. 1:00
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
24 августа 2022 г. 16:32
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
27 августа 2022 г. 17:17
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
27 августа 2022 г. 0:00
Плохие дороги: причин не счесть
30 августа 2022 г. 2:00
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
22 августа 2022 г. 13:44
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
31 августа 2022 г. 9:08
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
1 сентября 2022 г. 12:01
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
25 августа 2022 г. 14:53
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
12 сентября 2022 г. 13:25
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
1 сентября 2022 г. 11:01
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
2 сентября 2022 г. 9:55
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
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Казахстанская правда
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