Популярное

Все
Первым полуфиналистом плей-офф текущего сезона стал «Арлан»
Молодые ученые на особом счету
«Кайрат» узнал соперника по Лиге чемпионов и лидирует в первенстве страны
Как на Масленой неделе…
Канат Шарлапаев освобожден от занимаемой должности
Отцы и дети
Достойный пример Каныбека Патсаева
1 марта в стране отмечают День благодарности
Ставка на профилактику
Знаменосец – значит победитель!
Важно помочь каждому
Спокойствие, только спокойствие
Представить масштабную картину прошлого
Здесь обитали... мамонты
Неравнодушие и гражданская ответственность
Созидательная поступь ассамблеи
Их призвание – служение обществу
Предвестники весны
Спасибо!
Уж замуж невтерпеж
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Село работящих людей
Чемпионка по пауэрлифтингу погибла при подъеме штанги в Индии
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Правительство РК приступает к масштабному финансированию реального сектора экономики
Только от жизни собачьей…
Михаил Шайдоров завоевал «золото» чемпионата четырех континентов
В Алматы ученые обсуждали историко-культурное наследие Золотой Орды
Новый аким области Абай проверил строительство моста в Семее
Он жизнь свою Отчизне посвятил
Разрабатывается проект генплана Туркестана
«Самая уродливая собака Британии» получила собачий «Оскар»
Жумангарин приоткрыл завесу: какие налоговые нормы ушли в Мажилис
Крути педали!
Скоро на экраны выйдет продолжение культового фильма «Менің атым – Қожа»
Прививка налоговой культуры
Возврат к историческому времени
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Астана переходит в «умный» режим
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Резюмируя поручения Президента
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане

Читайте также

Конкурсы
Конкурсы
Конкурсы
Конкурсы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]