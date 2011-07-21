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Конкурсы
21 июля 2011 г. 5:50
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Конкурсы на 21.07.2011
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00:30
Первым полуфиналистом плей-офф текущего сезона стал «Арлан»
02:30
Молодые ученые на особом счету
01:00
«Кайрат» узнал соперника по Лиге чемпионов и лидирует в первенстве страны
01:30
Как на Масленой неделе…
11:50
Канат Шарлапаев освобожден от занимаемой должности
02:00
Отцы и дети
04:30
Достойный пример Каныбека Патсаева
08:30
1 марта в стране отмечают День благодарности
02:30
Ставка на профилактику
00:00
Знаменосец – значит победитель!
03:00
Важно помочь каждому
00:00
Спокойствие, только спокойствие
04:00
Представить масштабную картину прошлого
03:30
Здесь обитали... мамонты
00:30
Неравнодушие и гражданская ответственность
01:30
Созидательная поступь ассамблеи
01:00
Их призвание – служение обществу
00:00
Предвестники весны
02:24
Спасибо!
01:17
Уж замуж невтерпеж
22 февраля 2025 г. 3:30
Сносить нельзя оставить
22 февраля 2025 г. 0:00
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
22 февраля 2025 г. 2:30
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
22 февраля 2025 г. 13:00
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
24 февраля 2025 г. 11:06
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
21 февраля 2025 г. 0:30
Село работящих людей
21 февраля 2025 г. 17:15
Чемпионка по пауэрлифтингу погибла при подъеме штанги в Индии
24 февраля 2025 г. 19:20
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
21 февраля 2025 г. 12:47
Правительство РК приступает к масштабному финансированию реального сектора экономики
21 февраля 2025 г. 2:00
Только от жизни собачьей…
22 февраля 2025 г. 13:30
Михаил Шайдоров завоевал «золото» чемпионата четырех континентов
22 февраля 2025 г. 1:00
В Алматы ученые обсуждали историко-культурное наследие Золотой Орды
24 февраля 2025 г. 8:42
Новый аким области Абай проверил строительство моста в Семее
22 февраля 2025 г. 1:30
Он жизнь свою Отчизне посвятил
22 февраля 2025 г. 2:30
Разрабатывается проект генплана Туркестана
24 февраля 2025 г. 15:23
«Самая уродливая собака Британии» получила собачий «Оскар»
21 февраля 2025 г. 18:09
Жумангарин приоткрыл завесу: какие налоговые нормы ушли в Мажилис
21 февраля 2025 г. 1:00
Крути педали!
22 февраля 2025 г. 0:30
Скоро на экраны выйдет продолжение культового фильма «Менің атым – Қожа»
21 февраля 2025 г. 7:00
Прививка налоговой культуры
20 февраля 2025 г. 4:25
Возврат к историческому времени
3 февраля 2025 г. 10:24
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
18 февраля 2025 г. 2:00
Астана переходит в «умный» режим
6 февраля 2025 г. 19:38
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
31 января 2025 г. 18:44
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
31 января 2025 г. 17:25
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
31 января 2025 г. 12:55
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
30 января 2025 г. 2:00
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
30 января 2025 г. 18:20
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
7 февраля 2025 г. 19:10
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
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Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
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Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
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Резюмируя поручения Президента
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Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
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Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
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Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
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В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
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Казахстанская правда
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