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Без заголовка
Конкурсы
13 февраля 2014 г. 3:52
92
Конкурсы на 13.02.2014 -
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01:00
Высотку передумали возводить в Костанае из-за трагедии на стройке
02:00
С таким тарифом до беды недалеко
00:00
Стартовали с победы
00:30
«Волонтерство – это круто!» – так считают добровольцы из Курчатова
01:30
В Алматы по решению суда сносят жилой комплекс
04:30
Кузница юных талантов
02:30
Зимняя лихорадка
08:58
Судью избили после футбольного матча в чемпионате Турции
03:00
Подобрали, обогрели…
03:30
Хоть трава не расти
04:00
Астана – город спортивный!
05:00
Реабилитационный центр для детей с инвалидностью сохранят в Костанае
05:30
Пояс МСБ создается вокруг стекольного завода в Кызылорде
06:30
На что чаще всего жалуются жители Актюбинской области
06:00
Казахстан доставил гуманитарную помощь палестинскому народу
07:00
Для легкого дыхания
01:30
Учебный центр для казахстанских инженеров
08:16
Казахстанские гандболистки обыграли сборную Ирана на ЧМ
08:38
Акимат обратился к астанчанам из-за сильных морозов
01:25
Закон Республики Казахстан
8 декабря 2023 г. 4:00
Судебная система в контексте реформ
8 декабря 2023 г. 19:55
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
6 декабря 2023 г. 3:30
"Главное предназначение прокуроров - служение закону, интересам общества и государства"
8 декабря 2023 г. 19:10
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
8 декабря 2023 г. 19:36
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
5 декабря 2023 г. 3:30
Кукуруза может стать «свинцовой»
8 декабря 2023 г. 18:42
Арестован глава департамента экологии ВКО
8 декабря 2023 г. 18:23
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
9 декабря 2023 г. 11:58
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
6 декабря 2023 г. 20:29
Токаеву показали крупнейший в западном регионе центр настольного тенниса
5 декабря 2023 г. 17:16
«Барыс» сегодня в гостях сыграет с омским «Авангардом»
8 декабря 2023 г. 0:00
Сыграем против Криштиану?
6 декабря 2023 г. 2:30
Спать спокойно фермерам не дают долги…
5 декабря 2023 г. 20:23
Касым-Жомарт Токаев утвердил республиканский бюджет на 2024 - 2026 годы
6 декабря 2023 г. 0:30
В преддверии рождественских праздников в Астане прошла благотворительная ярмарка
6 декабря 2023 г. 0:00
В Астане завершилась VI летняя Спартакиада Республики Казахстан по таэквондо
5 декабря 2023 г. 0:00
Юная художница создает комиксы по истории и культуре казахского народа
9 декабря 2023 г. 13:08
Названа причина аварии на шахте имени Костенко
9 декабря 2023 г. 19:00
Уголь в Казахстане подорожал на 11% за год
7 декабря 2023 г. 20:49
Эксперты поддержали идею о введении единого часового пояса в Казахстане
20 ноября 2023 г. 8:37
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
15 ноября 2023 г. 4:00
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
17 ноября 2023 г. 1:40
Даулет Турлыханов – герой своего времени
17 ноября 2023 г. 20:58
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
17 ноября 2023 г. 22:23
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
24 ноября 2023 г. 0:00
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
18 ноября 2023 г. 9:48
Даулет Турлыханов защищал честь нации
17 ноября 2023 г. 20:40
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
25 ноября 2023 г. 18:58
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
23 ноября 2023 г. 21:56
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
24 ноября 2023 г. 17:23
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
24 ноября 2023 г. 19:57
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
24 ноября 2023 г. 18:30
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
24 ноября 2023 г. 19:31
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
1 декабря 2023 г. 16:48
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
25 ноября 2023 г. 12:48
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
24 ноября 2023 г. 18:42
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
24 ноября 2023 г. 19:08
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
24 ноября 2023 г. 18:16
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
1 декабря 2023 г. 16:56
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
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Казахстанская правда
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