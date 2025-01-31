Безработные казахстанцы смогут подать заявку на признание профквалификаций

Занятость
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Дана Аменова
корреспондент

Процедура подтверждения квалификации будет производиться бесплатно

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На сайте Career Enbek начался прием заявок от безработных граждан на получение ваучеров для признания профессиональной квалификации, сообщает Kazpravda.kz

По информации Минтруда, инициатива направлена на содействие занятости, поддержку профессионального развития граждан и повышение их конкурентоспособности на рынке труда.

Обработка заявок и консультационная поддержка на всех этапах будет проводиться центрами трудовой мобильности.

Единоразовый ваучер позволит пройти процедуру признания профессиональной квалификации и подтвердить наличие у гражданина соответствующих навыков и опыта, что может помочь облегчить трудоустройство на работу.

«Ваучеры будут принимать центры признания профессиональных квалификаций, что позволит безработным пройти процедуру на бесплатной основе. Чтобы получить ваучер, гражданину необходимо иметь официальный статус «Безработный», зарегистрироваться на платформе Career Enbek и подать заявление онлайн через личный кабинет», – сообщили в Минтруда.

Там же добавили, что заявки будут приниматься до 15 октября.

#безработица #квалификация #заявки #профессии

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