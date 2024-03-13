Бизнес на древних могильниках: осужден глава управления культуры области Улытау

Двое должностных лиц, ответственных за сохранение культурного наследия региона, погорели на взятке, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Юлия Пулина

Жезказганским городским судом оглашен приговор в отношении руководителей управления культуры, развития языков и архивного дела области Улытау и центра защиты историко-культурного наследия по факту взяточничества.

«Указанные должностные лица в сговоре получили взятку в размере 2 млн тенге от представителя подрядной организации за подписание актов по договору госзакупок работ и общее покровительство. Работы касались археологических раскопок в древних могильниках на территории области», - сообщает Антикор.

Приговором суда руководителям названных госучреждений назначены наказания в виде 6 лет лишения свободы каждому. Представителю компании-подрячика ТОО «Центр по изучению и сохранению культурного наследия» назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.

Осужденные также пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. Приговор не вступил в законную силу.