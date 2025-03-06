«Бизнес под давлением» – сенатор Лукин призвал навести порядок в санитарном контроле

Сенат,Здравоохранение
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Кроме неправомерного отзыва санитарно-эпидемиологических заключений без судебных решений, сенатор поднял и проблемы нарушений порядка проведения проверок

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В деятельности органов санитарно-эпидемиологического контроля Казахстана выявлены системные нарушения, которые создают препятствия для бизнеса и подрывают доверие предпринимателей к государственным институтам. Об этом в своем депутатском запросе сообщил сенатор Андрей Лукин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

«Анализ судебных актов, вступивших в силу в 2024 году, выявил системные нарушения, допущенные должностными лицами Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения. Вопреки установленным нормам законодательства, были зафиксированы случаи неправомерного отзыва разрешительных документов, проведения проверок с нарушением установленных процедур, а также вынесения незаконных предписаний. В свою очередь, такие действия не только создают дополнительные административные барьеры для бизнеса, но и подрывают доверие предпринимательского сообщества к деятельности государственных органов», - отметил Лукин.

Кроме неправомерного отзыва санитарно-эпидемиологических заключений без судебных решений, сенатор поднял и проблемы нарушений порядка проведения проверок. Причина тому, по его мнению - неправильное толкование и применение норм законодательства должностными лицами органов санитарно-эпидемиологического контроля, а также отсутствие должного контроля со стороны руководства.

«Предлагается рассмотреть выявленные нарушения и принять комплексные меры по их устранению, включая привлечение ответственных лиц к дисциплинарной ответственности. Важно исключить случаи неправомерного вмешательства в деятельность бизнеса и прекратить практику вынесения незаконных предписаний и обременительных актов, препятствующих ведению предпринимательской деятельности.

Необходимо обеспечить строгий контроль за соблюдением законодательства при осуществлении проверок, а также организовать обязательное повышение квалификации сотрудников министерства и его территориальных подразделений в части правоприменительной практики. Рекомендуем отменить все незаконные приказы об отзыве санитарно-эпидемиологических заключений и обеспечить регулярный мониторинг судебных решений, в которых одной из сторон выступают территориальные органы Министерства здравоохранения, и оперативно принимать меры по выявленным нарушениям», - заключил депутат.

#проблемы #бизнес #Лукин #сенатор #санитарный контроль

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