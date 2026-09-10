Алматинские врачи пришили палец пятилетнему ребенку

Пятилетнему пациенту экстренно восстановили кровоснабжение отчлененного пальца после тяжелой уличной травмы.

По словам родителей мальчика, пятый палец правой кисти ребенка оказался зажат металлическими воротами, в результате чего произошло его полное отчленение. Отделенный фрагмент был своевременно доставлен вместе с ребенком в больницу.

Сразу после поступления пациент был осмотрен дежурной бригадой специалистов, заведующим отделением травматологии и микрохирургом. Учитывая тяжесть травмы и ограниченное время для восстановления жизнеспособности тканей, было принято решение о подготовке к экстренному оперативному вмешательству.

Как отметил заведующий отделением травматологии ДГКБ №2 Ерлан Садырбалин, операция потребовала высокой точности и ювелирной работы хирургов.

«Это был сложный случай, который требовал максимально оперативного и слаженного реагирования всей команды, исключительной точности, поскольку речь идет о восстановлении сосудов и нервов диаметром менее нескольких миллиметров. Отчлененный фрагмент был обработан и помещен в специальную сохраняющую среду. Проведена предоперационная подготовка, направленная на улучшение реологических свойств крови. После этого ребенок был взят на операцию»,- рассказал Садырбалин.

Операция под микроскопом продолжалась четыре часа. Для восстановления поврежденных сосудов и нервов хирурги использовали сверхтонкие хирургические нити, практически невидимые невооруженному человеческому глазу. Рассмотреть их можно только с помощью специального медицинского микроскопа. Хирурги восстановили артерию диаметром всего 1 мм, сухожилия, нерв и вену, обеспечив кровоснабжение отчлененного сегмента и его жизнеспособность. Лечение ребенка проводилось в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Дети входят в категорию застрахованных государством граждан в предоставлении медицинских услуг.

По словам директора Детской городской клинической больницы №2 Алматы Марата Рабандиярова, успешный исход стал возможен благодаря оперативным действиям специалистов ДГКБ №2, современным микрохирургическим технологиям и командной работе врачей травматологов, анестезиологов - реаниматологов и среднего медперсонала.

«Каждая минута после подобных травм имеет решающее значение. Успех лечения напрямую зависит от четкой организации работы и взаимодействия специалистов, оперативности оказания медицинской помощи, правильной транспортировки отчлененного сегмента. Реплантация полностью отчлененных сегментов конечностей у детей является одним из наиболее сложных направлений реконструктивной и микрохирургической помощи. Такие операции требуют высокой квалификации всей медицинской команды и подтверждают высокий уровень специализированной помощи, оказываемой в нашей больнице»,- подчеркнул Марат Рабандияров.

После операции ребенок находился под наблюдением специалистов ДГКБ№2. Врачи внимательно наблюдали за процессом приживления реплантированного сегмента и восстановлением функций кисти.

Данный случай еще раз подтверждает возможности современной микрохирурги, высокий уровень специализированной медпомощи, оказываемой детям в ДГКБ №2, и готовность специалистов больницы к оказанию экстренной помощи даже в самых сложных клинических ситуациях.