Алматинские врачи пришили палец пятилетнему ребенку

В Детской городской клинической больнице №2 Алматы успешно проведена сложнейшая микрохирургическая операция по реплантации полностью отчлененного пальца кисти ребенка, сообщает Kazpravda.kz
Пятилетнему пациенту экстренно восстановили кровоснабжение отчлененного пальца после тяжелой уличной травмы.
По словам родителей мальчика, пятый палец правой кисти ребенка оказался зажат металлическими воротами, в результате чего произошло его полное отчленение. Отделенный фрагмент был своевременно доставлен вместе с ребенком в больницу.
Сразу после поступления пациент был осмотрен дежурной бригадой специалистов, заведующим отделением травматологии и микрохирургом. Учитывая тяжесть травмы и ограниченное время для восстановления жизнеспособности тканей, было принято решение о подготовке к экстренному оперативному вмешательству.
Как отметил заведующий отделением травматологии ДГКБ №2 Ерлан Садырбалин, операция потребовала высокой точности и ювелирной работы хирургов.
«Это был сложный случай, который требовал максимально оперативного и слаженного реагирования всей команды, исключительной точности, поскольку речь идет о восстановлении сосудов и нервов диаметром менее нескольких миллиметров. Отчлененный фрагмент был обработан и помещен в специальную сохраняющую среду. Проведена предоперационная подготовка, направленная на улучшение реологических свойств крови. После этого ребенок был взят на операцию»,- рассказал Садырбалин.
Операция под микроскопом продолжалась четыре часа. Для восстановления поврежденных сосудов и нервов хирурги использовали сверхтонкие хирургические нити, практически невидимые невооруженному человеческому глазу. Рассмотреть их можно только с помощью специального медицинского микроскопа. Хирурги восстановили артерию диаметром всего 1 мм, сухожилия, нерв и вену, обеспечив кровоснабжение отчлененного сегмента и его жизнеспособность. Лечение ребенка проводилось в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Дети входят в категорию застрахованных государством граждан в предоставлении медицинских услуг.
По словам директора Детской городской клинической больницы №2 Алматы Марата Рабандиярова, успешный исход стал возможен благодаря оперативным действиям специалистов ДГКБ №2, современным микрохирургическим технологиям и командной работе врачей травматологов, анестезиологов - реаниматологов и среднего медперсонала.
«Каждая минута после подобных травм имеет решающее значение. Успех лечения напрямую зависит от четкой организации работы и взаимодействия специалистов, оперативности оказания медицинской помощи, правильной транспортировки отчлененного сегмента. Реплантация полностью отчлененных сегментов конечностей у детей является одним из наиболее сложных направлений реконструктивной и микрохирургической помощи. Такие операции требуют высокой квалификации всей медицинской команды и подтверждают высокий уровень специализированной помощи, оказываемой в нашей больнице»,- подчеркнул Марат Рабандияров.
После операции ребенок находился под наблюдением специалистов ДГКБ№2. Врачи внимательно наблюдали за процессом приживления реплантированного сегмента и восстановлением функций кисти.
Данный случай еще раз подтверждает возможности современной микрохирурги, высокий уровень специализированной медпомощи, оказываемой детям в ДГКБ №2, и готовность специалистов больницы к оказанию экстренной помощи даже в самых сложных клинических ситуациях.