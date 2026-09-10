В аптеках выявили более 26 тысяч упаковок бесплатных лекарств

В Казахстане действует система цифровой маркировки и прослеживаемости лекарств. Она позволяет отслеживать движение каждой упаковки — от производителя до пациента — и контролировать запасы препаратов по стране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Благодаря цифровому контролю уже выявлена реализация через аптечную сеть более 26 тыс. упаковок бесплатных лекарственных препаратов. По выявленным фактам проведены проверки в отношении 106 медицинских организаций и аптек. Более 60 организаций привлечены к административной ответственности, общая сумма штрафов превысила 20 млн тенге. Предварительный ущерб оценивается более чем в 36 млн теңге. Материалы переданы в правоохранительные органы», — сообщил председатель Комитета медицинского фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК Бауыржан Джусипов.

С сентября этого года цифровая маркировка также внедрена для БАДов, а с 2027 года ее распространят на изделия медицинского назначения.