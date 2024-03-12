Ближе к народу Свежий выпуск 12 марта 2024 г. 2:58 81 Елена Ульянкина В Караганде открыли Центр государственных и сервисных услуг. На его базе в ближайшее время заработает Центр диалога с жителями. фото из архива "КП" Он расположен в здании спецЦОНа, который находится в новом центре города. Здесь жители региона смогут получить консультации представителей госорганов, а также напрямую задать вопросы заместителям акима области, руководителям управлений и департаментов. Уже разработан график встреч чиновников с населением. Первой на вопросы посетителей ответит недавно назначенная глава управления образования Карагандинской области Гулбакыт Жунусова. Следом за ней приемы граждан проведут руководители управлений предпринимательства, энергетики и ЖКХ, а также промышленности и индустриально-инновационного развития. Все встречи назначены на среду, 13 марта. Центр диалога с жителями призван наладить контакт с населением и повысить уровень доверия к местной власти. #население #Караганда #спецЦОН #диалог