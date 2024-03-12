Ближе к народу

Он расположен в здании спецЦОНа, который находится в новом центре города. Здесь жители региона смогут получить консультации представителей госорганов, а также напрямую задать вопросы заместителям акима области, руководителям управлений и департаментов.

Уже разработан график встреч чиновников с населением. Первой на воп­росы посетителей ответит недавно назначенная глава управления образования Карагандинской области Гулбакыт Жунусова. Следом за ней приемы граждан проведут руководители управлений предпринимательства, энергетики и ЖКХ, а также промышленности и индустриально-инновационного развития. Все встречи назначены на среду, 13 марта.

Центр диалога с жителями призван наладить контакт с населением и повысить уровень доверия к местной власти.