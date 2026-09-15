Заброшенный канал преобразится

В минувшие годы обсуждалась масса предложений по дальнейшему использованию этой дренажной системы, однако из-за нехватки бюджетных средств дальнейшая судьба канала оставалась неопределенной. Сегодня местные власти вновь решили акцентировать внимание на данном объекте.

Протяженность канала на территории Атырау составляет около 16 км. Как рассказывают специалисты, изначально он был построен с конкретной инженерной целью – снизить риски подтопления города в периоды подъема уровня реки Урал. Однако обмеление водной артерии не позволило использовать сис­тему по ее первоначальному назначению. В результате она превратилась в одну из экологических и санитарных проб­лем города. В летние месяцы в стоячей воде размножаются насекомые.

Вопрос о необходимости восстановления канала Ерик-Мос­товой возник далеко не сегодня. Практическая работа в этом направлении началась еще в 2001 году. Тогда был разработан соответствующий масштабный проект. Однако вскоре в него внесли изменения.

Позже реконструкция канала была остановлена. Мнения специалистов, изучавших проблему, разделились. Часть из них считала, что более эффективным решением было бы соединить канал не с Уралом, а направить его в сторону Каспия. В таком случае вода могла бы двигаться естественным путем. Но для этого нужны были деньги. В какой-то момент вообще прозвучала идея построить на месте канала автомобильную дорогу. Однако и это предложение не стало окончательным.

Главная особенность нынешнего подхода состоит в том, что проблему предлагается рассматривать не только на уровне «очистки канала», но и в тесной связи с инженерной системой города. Согласно проекту, в его русле планируется проложить необходимые инженерные коммуникации, а прилегающую территорию полностью благоустроить. Предус­матривается строи­тельство новых канализационных сетей и поливочного водопровода, а также комплексное развитие территории площадью более 36 га. Здесь могут появиться пешеходные и велосипедные дорожки, уличное освещение, архитектурные объекты, зоны отдыха.

Что еще важнее, проект предус­матривает объединение набережной реки Урал, канала Ерик-Мостовой и дендропарка в единое общественное пространство. По предварительному плану протяженность маршрута может составить около 40 км.

Таким образом, инженерный объект, который когда-то создавался для защиты города от паводков, в будущем может стать частью общественного пространст­ва для отдыха атыраусцев. Кроме того, прокладка инженерных коммуникаций даст возможность подключить порядка 80% частных домов к централизованной системе водоотведения. Сегодня эти домостроения используют так называе­мые септики, откуда вода постепенно впитывается в почву.

Согласно данным городского акимата, разработка проект­но-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ запланированы на 2026–2028 годы. В настоящее время определяется компания-подрядчик, также оформляются необходимые документы для объявления конкурса по принципу «строительство под ключ». Цена вопроса – более 31 млрд тенге. Однако эта цифра не окончательная.