Более 10 000 человек ограничили себя от участия в азартных играх

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Кошкарбек Тусипов

В марте этого года в пилотном режиме была запущена онлайн-услуга по самостоятельному ограничению граждан и резидентов РК от участия в азартных играх и пари.

коллаж из архива «КП»

По состоянию на 1 апреля через мобильное приложение eGov mobile онлайн-услугой воспользовались более 7 тыс. граждан и резидентов Казахстана. Наряду с цифровым сервисом сохраняется возможность подачи письменного заявления (в бумажной форме) о самоограничении от участия в азартных играх и пари собственноручно через организаторов игорного бизнеса. В этом формате от участия в азартных играх и пари ограничили себя более 3 тыс. человек.

– Новая онлайн-услуга по сравнению с бумажным форматом подачи заявления значительно сокращает срок обработки запроса и упрощает процедуру. Это позволяет граж­данам, чрезмерно увлекающимся азартными играми, мгновенно заблокировать себе доступ ко всем легальным игорным заведениям и сайтам лицензированных букмекерских контор, – отметил заместитель министра туризма и спорта Мирас Тулебаев.

Заявление должно подаваться лицом, желающим ограничить свое участие в азартных играх и пари, самостоятельно с использованием персональной ЭЦП. Не допускается подача заявления третьими лицами. Для удобства пользователей есть подробная видеоинструкция.

Все эти меры призваны поставить заслон на пути лудомании, которая во многих странах признана полноценным заболеванием.

#борьба #РК #ограничения #зависимость #игромания #лудомания #eGov

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