Более 1200 попавших в снежный занос казахстанцев эвакуировали с трасс

В связи с ухудшением погодных условий в 11 регионах РК на автодорогах республиканского и областного значения закрыли движение для всех видов транспорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: kazpravda.kz /Адильбек Тауекелов

Как уточняется, сегодня на 4 участках республиканского значения ограничено движение для грузового и общественного автотранспорта.

С момента ухудшения погодных условий на большей части страны, на автодорогах в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областей, города Астаны и области Улытау спасли и эвакуировали 1272 человека, из них 75 детей.

В пунктах временного размещения Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской областях и области Улытау находится 1107 граждан.

В проведении аварийно-спасательных работ задействованы силы и средства МЧС, МВД, Минобороны и местных исполнительных органов.

В МЧС и его территориальных подразделениях продолжают работать республиканский и областные оперативные штабы, функционируют телефоны «горячей линии» с привлечением психологов.

МЧС в период штормовых предупреждений и при ухудшении метеоусловий настоятельно рекомендует:

- не выезжать в дальние поездки;

- населению, проживающему в сельской местности, воздержаться от пеших путешествий на далекие расстояния;

- не выезжать за пределы населенных пунктов;

- не создавать скопления транспортных средств на автодорогах в местах закрытия;

- по возможности находиться в населённых пунктах, кемпингах, придорожных кафе.

— Перед выездом в дальнюю дорогу внимательно изучите прогноз погоды по выбранному вами пути. Необходимо иметь в автомобиле предметы первой необходимости, которые спасут жизнь в экстренной ситуации – паяльные лампы, тросы, цепи для колёс, лопаты, парафиновые свечки, теплая одежда, а также предметы первой необходимости, запас еды, воды и ГСМ, автомобильное зарядное устройство для телефона, — предупредили в МЧС.

В ведомстве напомнили, что оперативная информация об изменениях погодных условий и состоянии автодорог доступна в мобильном приложении «Дармен», на официальных страницах МЧС и ДЧС в социальных сетях.