Более 1,5 млн тенге выманил астанчанин, обещая брендовые сумочки жительнице Кокшетау

Сотрудники отдела криминальной полиции УП Кокшетау задержали 26-летнего жителя Нур-Султан по подозрению в мошенничестве, сообщает Kazpravda.kz.

"В ходе предварительного следствия установлено, что злоумышленник, обманным путем завладел чужими деньгами под предлогом продажи брендовых сумочек. Взяв предоплату у 33-летней жительницы Кокшетау в сумме 1 млн 590 тысяч тенге, мужчина отключил телефон и перестал выходить с заявительницей на связь", - рассказали в ДП Акмолинской области.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 статьи 190 УК РК "Мошенничество".

Проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям, добавили в полиции.