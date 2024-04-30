Волк напал на людей на территории частного дома в ВКО

Инцидент с опасным хищником произошел в районе Алтай, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: ohotniki.kz

28 апреля в село Быково района Алтай в незапертую дверь веранды дома проник волк. Хозяин дома попытался его выгнать, но волк начал кидаться и укусил человека, который работал на территории дома.

Затем животное задрало двух собак и убежало. Позже жители села Быково самостоятельно собрались, выследили хищника и ликвидировали. Из-за опасения что волк возможно был не один, 10 учащихся 29 апреля данного микрорайона Нижнее Быково были переведены на дистанционный формат.

«Местные исполнительные органы, ветеринарная служба и санитарно-эпидемиологическая служба отреагировали незамедлительно. В настоящее время среди жителей серьезно пострадавших и ущерба скота нет. В ходе специальных мероприятий у жителя, которого укусил волк, и хищника были взяты анализы и направлены на экспертизу», — проинформировали в акимате.

В администрации добавили, что на данный момент ситуация стабильная, дети обучаются в штатном режиме.