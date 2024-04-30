Свадебный кортеж устроил беспредел в Павлодаре
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Водители-нарушители привлечены к административной ответственности
Сотрудниками центра оперативного управления пресечен факт несоблюдения правил дорожного движения, сообщает Kazpravda.kz
Свадебный кортеж, состоящий из нескольких машин, передвигался с открытыми окнами. На оконных проемах авто сидели молодые люди, что создавало аварийную ситуацию.
«Кортеж остановлен полицией. За несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности, предусмотренных ПДД, водители-нарушители привлечены к административной ответственности, на каждого наложен штраф. Стражи порядка просят соблюдать правила дорожного движения при праздновании мероприятий», – отметили в полиции.