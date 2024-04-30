Свадебный кортеж устроил беспредел в Павлодаре

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Сотрудниками центра оперативного управления пресечен факт несоблюдения правил дорожного движения, сообщает Kazpravda.kz

Свадебный кортеж, состоящий из нескольких машин, передвигался с открытыми окнами. На оконных проемах авто сидели молодые люди, что создавало аварийную ситуацию.