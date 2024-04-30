Крупное предприятие в Павлодаре незаконно получило земли городского парка
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Ответственные за это лица наказаны
Прокуратурой Павлодарской области выявлен факт незаконного предоставления части территории парка Павлодара под строительство двух многоквартирных жилых домов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства
Участки земли парка «Металлургов» площадью 1,2 га в нарушение земельного и архитектурного законодательства под вышеуказанные цели напрямую отведены одной из компаний «Eurasian Resources Group» - АО «Алюминий Казахстана».
По акту надзора незаконные разрешительные документы отменены, земли возвращены государству, территория парка восстановлена, виновные должностные лица освобождены от занимаемой должности.