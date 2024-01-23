Более 38 тысяч золотых слитков продал Нацбанк за год

38 729 мерных слитков общим весом 1,6 т продано банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами в 2023 году, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк РК

Фото: пресс-служба Нацбанка

Для сравнения, в 2022 году было продано 37 940 мерных слитков общим весом 1,1 т.

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения (далее – Программа) была запущена Национальным Банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 151 574 золотых слитка общим весом 5,4 т.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г.

Наибольшей популярностью в 2023 году среди покупателей пользуется слиток весом 100 г. Его доля от общего объема продаж в 2023 году составляет 28% – 10 910 штук. Далее следуют 5-граммовые – 9 795 штук (25%) – и 10-граммовые – 9 409 штук (24%), 50-граммовые – 4 818 штук (13%), 20-граммовые – 3 797 штук (10%). В основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Астана и Шымкент.

«Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день», – отметили в Нацбанке.

Отмечается, что с начала действия программы БВУ и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 28 156 мерных слитков общей массой 737 кг, что составляет 19% от общего объема реализации мерных слитков. Практически все принятые ими на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы Нацбанка.

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить, вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.