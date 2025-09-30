Более 440 казахстанцев прожили свыше 100 лет

Общество,Статистика
128
Дана Аменова
специальный корреспондент

Больше всего долгожителей проживает в Алматы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане насчитывается 448 граждан в возрасте 100 лет и более, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Самая пожилая казахстанка живет в области Ұлытау, она уже отметила 115-й день рождения.

Стоит отметить, что больше всего долгожителей проживает в крупнейшем городе страны Алматы, там насчитывается 58 человек в возрасте 100 лет и старше.

Второе место по численности долгожителей занимает Туркестанская область. В ней проживает 53 человека в возрасте 100 лет и старше.

На третьем месте по численности долгожителей находится Алматинская область, где насчитывается 37 человек в возрасте 100 лет и старше.

В тройку самых пожилых казахстанцев вошли жители области Ұлытау – 115 лет, Павлодарской области – 113 лет, Жамбылской области – 110 лет.

Напомним, ежегодно во всем мире, в том числе и в Казахстане, 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Этот праздник был провозглашен на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 14 декабря 1990 года.

Главная цель его проведения – проявление уважения и признание заслуг людей пожилого возраста перед государством и обществом, а также привлечение внимания к их проблемам и потребностям, необходимости повышения качества жизни, проявления всеобщей заботы к ним.

#казахстанцы #День пожилых людей #долгожители

