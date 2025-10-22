Авария случилась на трассе между столицей страны Кампалой и городом Гулу, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщила местная полиция, 63 человека погибли в ДТП с участием четырех автомобилей, включая два автобуса.

«В случившемся сегодня ДТП подтверждена гибель 63 человек», - говорится в сообщении полиции в соцсети Facebook.

По сведениям правоохранителей, авария случилась на трассе между столицей страны Кампалой и городом Гулу. Полиция уточнила, что в ДТП попали два автобуса, внедорожник и грузовик. По предварительным данным правоохранителей, водитель одного из автобусов попыталась обогнать грузовик, и одновременно с этим с противоположного направления другой автобус попытался обогнать внедорожник. В итоге, два автобуса совершили лобовое столкновение, после чего "возникла цепная реакция", в результате которой другие автомобили потеряли управление и перевернулись несколько раз, заключила полиция.