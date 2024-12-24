Более 6 тыс. военнослужащих выполняли специальные задачи в уходящем году

Фото: пресс-служба МО РК

Кроме выполнения регулярных учебных задач, Силы воздушной обороны Казахстана активно участвовали в гуманитарных и миротворческих операциях 2024 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

В этом году авиация Казахстана обеспечивала перевозку миротворческого контингента на Голанские высоты в рамках миссии ООН.

Также был осуществлен ряд гуманитарных рейсов в Афганистан, где доставлялась помощь и делегации правительства Казахстана.