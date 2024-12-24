Более 6 тыс. военнослужащих выполняли специальные задачи в уходящем году

Военная авиация , Итоги года
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В Министерстве обороны РК подводят итоги года

Фото: пресс-служба МО РК

Кроме выполнения регулярных учебных задач, Силы воздушной обороны Казахстана активно участвовали в гуманитарных и миротворческих операциях 2024 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

В этом году авиация Казахстана обеспечивала перевозку миротворческого контингента на Голанские высоты в рамках миссии ООН.

Также был осуществлен ряд гуманитарных рейсов в Афганистан, где доставлялась помощь и делегации правительства Казахстана.

«Авиация также активно использовалась для ликвидации последствий паводков, включая эвакуацию тысяч людей из регионов бедствия. Всего с 27 марта по 29 апреля в противопаводковых операциях участвовало более 6 тысяч военнослужащих, 255 единиц автомобильной техники, 12 вертолетов армейской авиации, 5 военно-транспортных самолетов и 3 беспилотных летательных аппарата. Было эвакуировано 3 475 местных жителей, перевезено 1 770 человек и более 233 тонн груза. Кроме того, было заготовлено и уложено более 2,1 миллиона мешков», – сообщили в министерстве. 

#минобороны #военнослужащие #авиация #итоги года

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