Демонстрационный пролет истребителей пройдет в столице

15 мая в рамках плановых мероприятий Сил воздушной обороны Вооруженных Сил РК, над городом состоится демонстрационный пролет истребителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

В связи с подготовкой к мероприятию с 10 мая в воздушном пространстве столицы начнутся тренировочные полеты военной авиации.

Пролет истребителей и тренировочные мероприятия будут проходить на безопасной высоте и не нарушат привычный ритм городской жизни.

«Просим жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к возможному кратковременному повышению уровня шума в период проведения тренировок и демонстрационного пролета», – сказано в информации.

В ведомстве обратили внимание, что

– все полеты организованы в строгом соответствии с требованиями безопасности и не представляют угрозы для населения;

– использование цветных дымов носит исключительно демонстрационный характер и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.