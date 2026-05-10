Демонстрационный пролет истребителей пройдет в столице

Тренировочный полеты военной авиации начнутся с 10 мая
15 мая в рамках плановых мероприятий Сил воздушной обороны Вооруженных Сил РК, над городом состоится демонстрационный пролет истребителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны
В связи с подготовкой к мероприятию с 10 мая в воздушном пространстве столицы начнутся тренировочные полеты военной авиации.
Пролет истребителей и тренировочные мероприятия будут проходить на безопасной высоте и не нарушат привычный ритм городской жизни.
«Просим жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к возможному кратковременному повышению уровня шума в период проведения тренировок и демонстрационного пролета», – сказано в информации.
В ведомстве обратили внимание, что
– все полеты организованы в строгом соответствии с требованиями безопасности и не представляют угрозы для населения;
– использование цветных дымов носит исключительно демонстрационный характер и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.