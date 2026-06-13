В Талдыкоргане более 400 военнослужащих прошли испытание небом

Военная авиация

Прыжки выполнялись с высоты 800 метров под контролем опытных инструкторов

Фото: Минобороны

В Талдыкоргане свыше 400 военнослужащих срочной службы 37-й десантно-штурмовой бригады впервые совершили прыжки с парашютом. Для молодых бойцов это стало одним из самых важных этапов подготовки и проверкой на выдержку, передает Kazpravda.kz.

Прыжки выполнялись с высоты 800 метров под контролем опытных инструкторов и при строгом соблюдении требований безопасности. Перед этим военнослужащие прошли длительную теоретическую, физическую и психологическую подготовку.

"Солдаты изучили устройство парашютной системы, отработали порядок действий в воздухе и на земле. Особое внимание было уделено мерам безопасности. К прыжкам допускались только те, кто в совершенстве освоил все элементы подготовки. Для нас было важно, чтобы каждый боец поднялся в небо подготовленным, спокойным и уверенным", – отметил Заместитель командира войсковой части 18404 по воздушно-десантной подготовке подполковник Бекдаулет Оспанов.

Подготовка к первому прыжку заняла около шести месяцев. За это время молодые десантники освоили основы воздушно-десантной подготовки, повысили физическую выносливость и научились действовать в стрессовых ситуациях.

По словам инструкторов, именно на этом этапе у военнослужащих формируются качества, необходимые для службы в десантных подразделениях: дисциплина, самообладание и уверенность в своих силах.

"Когда стоишь у края и понимаешь, что сейчас сделаешь шаг в небо, внутри все замирает. Конечно, волновался, и в то же время испытывал огромное желание преодолеть себя. После раскрытия парашюта приходит чувство, которое невозможно описать словами – ты справился. Это момент, который я запомнил на всю жизнь", – поделился солдат срочной службы рядовой Биржан Абай.

После успешного выполнения первых прыжков военнослужащие подтвердили готовность к дальнейшей службе и пополнили ряды десантников.

#военнослужащие #армия #десантные войска

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