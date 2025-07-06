В Год рабочих профессий ведется трансформация системы технического и профессионального образования, передает Kazpravda.kz

Фото: Минпросвещения РК

Одним из ключевых инструментов этой работы стал Реестр образовательных программ ТиПО и послесреднего образования, разработанный НАО «Talap» Министерства просвещения РК.

Реестр — это современный цифровой ресурс, который помогает органам управления образованием получать полную, актуальную и достоверную информацию о всех программах колледжей страны.

На сегодня в нем доступно 8 554 программы по 181 специальности от 667 колледжей со всей республики. Из них 96% программ — уровень технического и профессионального образования (ТиПО), 4% — послесреднее образование. При этом 55% программ на государственном языке.

«Мы уделяем особое внимание тому, чтобы каждая программа соответствовала современным требованиям рынка труда», — отметил директор департамента технического и профессионального образования Асет Муханбетов.

Около 2,5 тысяч программ ориентированы на дуальное обучение, 70 программ для лиц с особыми образовательными потребностями. Совместно с зарубежным партнером ACCA (Англия) разработана программа вместе с Жамбылским инновационным высшим колледжем. 139 программ составлены с учетом Классификатора управленческой и инженерной специализации.

Колледжи активнее всего разрабатывают программы по инженерии, ИКТ, сфере обслуживания, бизнесу и управлению. Для их подготовки использовано более 500 профессиональных стандартов. В экспертизе программ приняли участие 540 экспертов, из них 311 педагогов и 229 работодателей.

В новом учебным году будут разработаны 3000 образовательных программ.