Произведения армянских художников представили на выставке в Алматы

Проект знакомит зрителей с ключевыми направлениями армянского изобразительного искусства XX века и продолжает культурный диалог между Казахстаном и Арменией

Фото: МКИ РК

В Национальном музее искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева открылась выставка «Палитра Армении», представляющая произведения армянских художников из собрания казахстанского музея, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В приветственном письме участникам выставки заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева отметила особую роль культуры в укреплении отношений между двумя странами.

«Казахстан и Армению связывают традиционно теплые отношения, основанные на взаимном уважении, дружбе и многолетнем культурно-гуманитарном сотрудничестве. Особая роль в укреплении этих связей принадлежит культуре, которая сближает народы, позволяет глубже узнавать историю, традиции и духовные ценности друг друга», – говорится в приветствии.

Экспозиция включает произведения живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Среди представленных авторов – Иван Айвазовский, Мартирос Сарьян, Минас Аветисян, Мариам Асламазян, Григор Ханджян и другие известные мастера армянского искусства.

Работы художников разных поколений позволяют проследить развитие армянского искусства XX века, многообразие его жанров, художественных школ и направлений. Особую значимость проекту придает то, что экспозиция сформирована из фондов Национального музея искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева. Хранящиеся здесь произведения армянских мастеров также отражают многолетние культурные связи между двумя странами, отметили в Минкультуры.

Продолжением музейного сотрудничества станет представление в Национальной галерее Армении произведения Вардгеса Суренянца «Покинутая» из собрания Национального музея искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева.

Экспозиция будет открыта до 2 сентября.

#выставка #Армения #художники

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