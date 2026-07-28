Необычный мурал появился в Астане

Это позволило преобразить территорию и создать новую яркую фотозону

Фото: акимат Астаны

В столичном районе Байконыр на прилегающей территории дома по улице Габдуллина, 17/1 появился новый яркий мурал, сообщает Kazpravda.kz

Как отметили в городском акимате, новый арт-объект оживил дворовую и прилегающую пешеходную зону, сделав ее более интересной и привлекательной.

Теперь пустовавшую стену украшает уютное изображение отдыхающего кота, которое гармонично вписалось в городское пространство. Это позволило преобразить территорию и создать новую яркую фотозону.

Местные жители с восторгом встретили появление зеленоглазого пушистика на стене их дома и уже делятся фотографиями мурала в соцсетях.