В Национальном центральном музее открылась новая выставка

Фото: МКИ РК

В Национальном центральном музее Республики Казахстан открылась выставка «Қазақ өнерінің қос шебері», приуроченная к 100-летию Народного художника Казахстана Сахи Романова и 90-летию Заслуженного деятеля искусств Казахстана Турсына Абуова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

На церемонии открытия был зачитан поздравительный адрес заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Республики Казахстан Аиды Балаевой.

«Творчество двух выдающихся художников, внесших неоценимый вклад в развитие национального изобразительного искусства, глубоко укоренено в духовном наследии нашего народа, его истории и традициях. Эта выставка предоставляет зрителям возможность глубже познакомиться с творческим миром двух мастеров. Особую значимость придает и то, что многие представленные произведения ранее крайне редко экспонировались для широкой публики», – отмечено в поздравительном адресе.

В открытии выставки приняли участие дочь Сахи Романова Айжан Садуакасова, супруга Турсына Абуова Гулия Сандыбаева, а также его дочь и внуки.

Выставка выстроена как диалог двух творческих миров. Экспозиция объединила живописные полотна, графические работы и предметы из личных комплексов художников, хранящиеся в фондах музея. Творческое наследие Сахи Романова представлено живописью, графикой и работами, связанными с отечественным киноискусством.

Произведения Турсына Абуова отражают его многогранную деятельность в живописи, скульптуре и ландшафтном дизайне.

Выставка «Қазақ өнерінің қос шебері» будет работать до 15 августа 2026 года.