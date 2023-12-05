Более ста астанчан обратились в травмпункты за полдня

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Информацию по обращениям в травматологические пункты предоставило управление общественного здравоохранения Астаны, передает корреспондент Kazpravda.kz

По данным ведомства, в связи с погодными условиями на 13:00 сегодня, 5 декабря, зарегистрировано 117 обращений, из них 13 детей. Большую часть жалоб составили травмы, полученные на улице - по ним за помощью к медикам прибегли 98 человек, 7 из которых дети. Госпитализировано 12 взрослых.

"Управление общественного здравоохранения города рекомендует жителям столицы быть максимально внимательными, носить удобную обувь на плоской подошве, чтобы избежать несчастных случаев. В случае травмы необходимо немедленно обратиться в пункты оказания медицинской помощи. Кроме того, не следует выходить из дома без крайней необходимости, особенно детям и жителям пенсионного возраста", - предупредили в госоргане.

Напомним, из-за ночного дождя в столице образовался гололед. Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram обратился к горожанам.

Также в связи с неблагоприятными погодными условиями школьников перевели на дистанционное обучение.

Вместе с тем, полиция сообщает, что с 07:00 до 13:00 в столице было зарегистрировано 79 ДТП.