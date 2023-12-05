Школьников второй смены перевели на "дистанционку" в Астане

Образование
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Аменова Дана
Корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Из-за ухудшения погодных условий учащиеся 0-9 классов второй смены в Астане сегодня переходят на дистанционный формат обучения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата столицы

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По данным РГП «Казгидромет», в Астане 5 декабря ожидаются метель, гололед, усиление ветра с порывами до 23 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий 5 декабря учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения. 

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram обратился к жителям города из-за непогоды. 

«С учетом погодных условий коммунальные службы города работают в круглосуточном усиленном режиме. Из-за ночного дождя образовался гололед. Коммунальщики еще ночью приступили к просыпке дорог и тротуаров песко-соляной смесью. Во избежание травм прошу пожилых людей и детей воздержаться от выхода на улицу, автовладельцам быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать дистанцию. Усилена работа травматологических пунктов. Районным акиматам и ОСИ/КСК поручено просыпать дворовые и общественные территории инертным материалом», — написал градоначальник в соцсетях. 

 

#Астана #акимат #школьники #непогода #коммунальные службы

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