Школьников второй смены перевели на "дистанционку" в Астане

Из-за ухудшения погодных условий учащиеся 0-9 классов второй смены в Астане сегодня переходят на дистанционный формат обучения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата столицы

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По данным РГП «Казгидромет», в Астане 5 декабря ожидаются метель, гололед, усиление ветра с порывами до 23 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий 5 декабря учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения.

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram обратился к жителям города из-за непогоды.