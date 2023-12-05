79 ДТП зафиксировали за 6 часов в Астане – видео

В Астане сегодня с утра зарегистрировано более 70 ДТП, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП столицы

Скриншот с видео: пресс-служба ДП Астаны

Полиция сообщает, что с 7:00 до 13:00 в столице зарегистрировано 79 дорожно-транспортных происшествий.

"В связи с погодными условиями и выпадением осадков просим водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать установленную скорость, не тормозить резко, соблюдать дистанцию. Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. Нужно переходить улицу в установленных местах", – напомнили в ДП.

Ранее департамент сообщал о 55 ДТП с 9:00 до 11:00.

Напомним, из-за ночного дождя в столице образовался гололед. Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram обратился к горожанам. Также в связи с неблагоприятными погодными условиями школьников перевели на дистанционное обучение.