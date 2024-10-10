Больше или меньше казахстанцы болели ОРВИ в сентябре этого года

Глава комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Сархат Бейсенова на брифинге сообщила об эпидситуации в стране, передает Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

По ее словам, в сентябре текущего года в республике зарегистрировано 544 368 случаев ОРВИ, что на 27% ниже, чем в сентябре прошлого года.