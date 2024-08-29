Более 500 млн кубометров воды направил Кыргызстан в РК в этот поливной сезон

Международное сотрудничество , Водное хозяйство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Вода в нашу страну подается по рекам Шу и Талас, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Более 534 млн кубометров воды направил Кыргызстан в Казахстан в этот поливной сезон. По реке Талас поступило 394,3 млн кубометров, что на 14,3 млн кубометров больше запланированного объема.

«Водная дипломатия является одним из приоритетов в нашей работе. Мы активно сотрудничаем со всеми соседями. По линии переговоров с Кыргызстаном: в этом году состоялись два заседания Шу-Таласской водохозяйственной комиссии. Мы договорились, что в поливной сезон наша сторона получит 180 млн кубометров воды по реке Шу и 380 млн кубометров воды по реке Талас. На сегодня подача воды проходит без перебоев, а по реке Талас она даже превысила обозначенный график», – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

По реке Шу на сегодня поступило 140 млн кубометров воды, подача проходит согласно утвержденному водными ведомствами Казахстана и Кыргызстана графику. Напомним, что с 1 апреля Узбекистан направил по реке Сырдарья в нашу страну более 4 млрд кубометров воды. А Таджикистан с 1 июня направил Казахстану по межгосударственному каналу «Достық» 488,6 млн кубометров воды. Это на 40 млн кубометров больше, чем в прошлом году, и на 45 млн кубометров больше запланированного на этот год объема.

#Кыргызстан #водное хозяйство

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