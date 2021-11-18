Большие перспективы малого тенниса

Казахстанская Федерация настольного тенниса одна из динамично развивающихся национальных федераций по олимпийским видам спорта. Главная особенность ее работы – многовекторность. Федерация не только обеспечивает условия для своих спортсменов, проводит соревнования, но и активно развивает спортивную инфраструктуру, открывает детские секции, современные специализированные дворцы спорта по всей стране, создает условия для развития детско-юношеского, массового и профессионального спорта. Генеральный секретарь структуры Данил Пак в эксклюзивном интервью «Казахстанской правде» рассказал об основных аспектах и акцентах в масштабной работе, а также озвучил главные достижения и важные цели.

– Темпы развития настольного тенниса в Казахстане действительно впечатляют. Что стоит за такой работой, и есть ли планка, к которой вы в федерации стремитесь?

– Настольный теннис начал развиваться не пару лет назад, как может показаться на первый взгляд далекому от спорта человеку. На самом деле основа массовости была положена еще при предыдущем руководителе национальной федерации. Касым-Жомарт Кемелевич Токаев возглавлял федерацию на протяжении 13 лет, и его вклад в развитие настольного тенниса поистине неоценим, поскольку он сам играл в настольный теннис, знает каждого спортсмена, каждого тренера и внимательно следит за развитием вида спорта в регионах. С 2018 года федерацию возглавляет Данияр Рустэмович Абулгазин, который продолжает эту работу. Массовость всегда была главной целью нашей федерации, и мы понимали, что развивать настольный теннис можно при наличии хорошей спортивной инфраструктуры.

В Год 30-летия Независимости нашей страны мы подходим с определенными положительными результатами в развитии данного вида спорта. Только за последние несколько лет по стране было открыто более 20 отделений настольного тенниса и 15 специализированных залов по всему Казахстану. Совместно с нашими партнерами мы построили специализированные центры настольного тенниса в разных регионах республики. Хочу поблагодарить акиматы за поддержку в реализации этих проектов. Мы укрепили областные федерации – сегодня у нас работают все 17 региональных федераций, усилили тренерский штаб и судейский корпус, в том числе судьями международной категории. Параллельно укрепляли материальную базу областей. С 2017 года приобретено более 280 профессиональных теннис­ных столов, их получили во всех регионах страны. С гордостью можем сказать, что настольный теннис сегодня – один из самых «укомплектованных» видов спорта в стране. В этом нам, конечно, большую поддержку оказывают Национальный олимпийский комитет и акиматы.

– Расскажите на примере вашей федерации, как изменилась деятельность организации при новых направлениях Нацио­нального олимпийского комитета Казахстана и изменениях законодательства в спорте?

– Изменения в первую очередь сказались на качестве подготовки спортсменов. По инициативе президента НОК РК Тимура Аскаровича Кулибаева Олимпийский комитет на постоянной основе инициирует и внедряет мероприятия, направленные на защиту интересов спорта и спортсменов. У атлетов и тренеров повысились заработные платы, сам процесс финансирования стал прозрачным. Нельзя не упомянуть, что появилось у наших спортсменов, – это медицинское сопровождение, собственные комплексно-научные группы, тренировки на лучших базах страны и мира. Например, раньше спортивных врачей и дие­тологов могли себе позволить только отдельные федерации, такие как федерация бокса. Сейчас внимания к нашим спортсменам стало намного больше, кстати, в том числе учитывая и информационную поддержку на каждых соревнованиях. А если брать в целом работу национальных федераций, то у нас улучшились условия работы, повысился статус федераций по олимпийским видам спорта.

– Вы одна из немногих федераций, которая строит собственные базы, вплоть до специализированных дворцов настольного тенниса. Почему, кстати, первый такой центр вы построили именно в Караганде?

– У Караганды богатая история развития настольного тенниса, поэтому, где строить наш центр, вопросов не возникало. Это первый специализированный центр настольного тенниса не только в Казахстане, но и в Центральной Азии, который отвечает высоким международным стандартам. Сейчас там тренируются как дети, которые только пришли в секции, так и первые номера сборной.

Год назад центр настольного тенниса «Сарыарка» открыл Глава государства Касым-Жомарт Токаев, и могу с уверенностью сказать, что все это время все наши залы были заполнены и столы не простаивали, – разу­меется, мы соблюдали все санитарные нормы.

Стоит отметить, что центр был построен на спонсорские средства, благодаря поддержке президента Федерации настольного тенниса Казахстана и партнеров федерации. Недавно мы провели в его стенах международный турнир «2021 ITTF Kazakhstan International Оpen» с участием спортсменов из семи стран, и все они были впечатлены нашей базой. Представитель Международной федерации настольного тенниса сказал, что в мире не так много современных специализированных спортивных центров настольного тенниса и наша «Сарыарка» в их числе.

Если говорить о подготовке – мы тренируемся не только в Караганде. Некоторые сборы наши спортсмены проводят в горах на олимпийской базе «Акбулак» в Алматинской области. Несколько раз мы проводили там сборы с российским клубом «УГМК», с которым заключили меморандум для повышения уровня ­мастерства наших спорт­сменов, представители клуба также отмечали оснащенность аккредитованных олимпийских баз НОК. Один из главных плюсов – спортс­менов сопровождают врачи, специалисты комплексно-научной группы, а также наличие центра спортивной медицины для реабилитации теннисистов.

– Вы упомянули о международных турнирах. Что вам дает организация таких соревнований?

– Проведение турниров под эгидой международной федерации – это знак доверия, который помогает федерации укреплять международные связи, повышать престиж федерации, квалификацию и мастерство спортсменов, тренеров, судей. В 2017 году Казахстан впервые принимал один из главных турниров года международной федерации – итоговый турнир World Tour Grand Finals. Участвовали 16 сильнейших спортсменов мира, в том числе олимпийские чемпионы и победители мировых первенств. Тогда наша федерация получила награду от ITTF за успешное проведение турнира. Мы заработали хорошую репутацию, поэтому нам разрешили организовать турнир в Караганде, где наряду с 70 атлетами из других стран соревновались наши спортсмены, для многих это был хороший шанс улучшить свои показатели в рейтинге или просто набраться опыта. Несмотря на ситуацию с пандемией, нам удалось провес­ти это мероприятие, соблюдая все протоколы безопасности. В этот раз ITTF также отметили нас за успешную организацию международного турнира.

Разумеется, международная федерация не оценивает нашу работу только по организации мероприя­тий. Систематическое развитие вида спорта – один из главных показателей для национальной федерации. Благодаря поддержке и активному участию президента федерации Данияра Абулгазина в укреплении спортивной инфраструктуры, материально-технической базы, региональной сети федераций и другой работы активная деятельность Казахстана отмечена нашими коллегами из международной федерации и Азиатского союза настольного тенниса. Пожалуй, наиболее ярким примером может служить единогласная поддержка, которую оказали президенту казахстанской федерации, выбрав его вице-президентом Азиатского союза настольного тенниса на недавнем Конгрессе континентальной организации.

– А теперь давайте поговорим подробнее о национальной команде. Насколько хороший у нас резерв, ведь проблемы в подготовке молодежи называли одной из главных причин неудачных выступлений в Токио.

– Уже несколько лет бессменным лидером сборной является Кирилл Герасименко – мастер спорта международного класса, победитель и призер ряда международных турниров, участник Олимпийских игр Рио-2016 и Токио-2020. На летних Играх в Японии Казахстан впервые представили два спортсмена в настольном теннисе – Кирилл Герасименко и Анастасия Лаврова, выигравшая в марте лицензионный отборочный турнир в Катаре. Кстати, хочу подчерк­нуть, что за победы и успешные выступления на международных турнирах спортсмены и тренеры награждаются премиями из личных средств главы федерации. К примеру, за завоевание олимпийских лицензий оба спортсмена и их личные тренеры получили сертификаты на общую сумму 18 миллионов тенге.

Месяц назад завершился чемпионат Азии в Катаре, где наши мужская и женская команды впервые в истории Казахстана вошли в число восьми сильнейших команд континента и завоевали лицензии на командный чемпионат мира, который пройдет в китайском Чэнду в 2022 году.

Успехи наших спортсменов на международной арене не остаются без внимания зарубежных клубов. Как вы знаете, в настольном теннисе развита клубная система. Наши спортсмены принимали участие в клубных чемпионатах Германии, Австрии, Польши, Португалии, Испании и России, где, соревнуясь с лучшими представителями нашего вида спорта, повышали свой уровень мастерства.

Конечно, мы с оптимизмом смотрим в будущее, тем более с таким интересом к настольному теннису в детских секциях по стране. Из числа перспективных спортсменов можно отметить Алана Курмангалиева, который является самым молодым победителем взрослого чемпионата Казахстана и лучшим кадетом мира по версии международной федерации. Мы обращаем внимание на подготовку резерва, поэтому нашими приоритетными задачами изначально и являются повышение массовости и детский спорт, которые и называют все фундаментом будущих побед.

– А есть ли общая статистика, сколько казахстанцев занимаются настольным теннисом на данный момент?

– По нашим данным, систематически настольным теннисом занимаются более 160 тысяч человек, профессионально – около 7 тысяч спортсменов. Сейчас в Казахстане работают более 220 тренеров по настольному теннису. Очень радует, что за последние годы все больше детей начали заниматься настольным теннисом. Настольный теннис был включен в прог­рамму Национальной школьной лиги. Также в нашей стране организовано командное первенство среди школ, которое проходит в 4 этапа: внутришкольные, район­ные, городские (областные) и республиканские (финальные) соревнования. Это, безусловно, одна из главных задач в нашей работе – привлечение детей к занятиям спортом.

– Какие ближайшие планы у федерации настольного тенниса ­Казахстана?

– На стадии завершения строи­тельство еще одного центра настольного тенниса в Алматы. Он откроется уже в начале 2022 года. Его будут использовать как базу подготовки спортсменов национальной, молодежной и юношеской команд страны, центр повышения квалификации для наших тренеров. Федерация планирует пригласить высококвалифицированного специалиста из Китая – страны, которая лидирует в этом виде спорта. Также в январе откроется центр настольного тенниса в Павлодаре. Чуть позднее в 2022 году будут введены в эксплуа­тацию аналогичные центры в Усть-Каменогорске, Шымкенте, Таразе, Актобе и Нур-Султане, которые будут соответствовать всем мировым требованиям.

Президент федерации поручил развивать спорт не только в больших городах, но и в районных центрах. Мы будем открывать там спортивные залы или отделения настольного тенниса при сущест­вующих спортивных школах.

В рамках реализации Послания Главы государства мы продолжим работу по развитию детско-юношеского и массового спорта. Сегодня мы готовим пилотный проект «Настольный теннис в общеобразовательных школах» – мы предлагаем школьные тренировки по настольному теннису в форме внеурочной работы. Вначале проект охватит 100 школ, но мы уверены, что их количество будет только увеличиваться. При этом продолжим организацию больших спортивных мероприятий. Так, в следующем году проведем в Алматы рейтинговый турнир Kazakhstan Open.

Как видите, у нас планов очень много, так же как и работы. Руководство федерации всегда ставило нам высокую планку, но мы намерены ее только повышать.