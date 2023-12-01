Установить единый часовой пояс в Казахстане предлагают ученые и эксперты

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Ученые предлагают перевести часы на час назад в регионах, живущих по столичному времени

Фото: Kazpravda.kz

Для решения вопроса об установлении единого часового пояса по Казахстану специальная рабочая группа подготовила отчет, основанный на научных доводах и заключениях, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МТИ РК

Напомним, рабочая группа была создана в феврале этого года в связи с неоднократными обращениями казахстанцев о переходе на наиболее благоприятный часовой пояс. В течение года казахстанские ученые и эксперты изучали вопрос.

Сегодня в Астане состоялось заседание по вопросам исчисления времени.

Как известно, в Казахстане применяются 2 часовых пояса UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны за исключением западных регионов находится в зоне UTC+6. Однако, по мнению ученых, часовый пояс UTC+6 не соответствует естественному солнечному времени, что отрицательно влияет на биологические ритмы и здоровье человека. В частности, эксперты предлагают вариант, при котором в областях и городах, живущих по столичному времени, часы будут переведены на час назад (UTC+5). Таким образом, по всему Казахстану будет установлено единое время.

«Этим вопросом я занимаюсь более 10 лет. Для здоровья человека лучше всего использовать постоянные часовые пояса, максимально приближенные к солнечному, то есть естественному времени. Переход на единое время UTC+5 по всему Казахстану является наиболее оптимальным из всех предложенных ранее вариантов», – сказал специалист по прикладной хронобиологии Болат Нурхожаев.

В Минздраве считают, что приведение часового пояса в соответствие с природным временем окажет благоприятное воздействие на здоровье казахстанцев.

«Большая часть населения Казахстана живет не по своему географическому часовому поясу. С переходом на часовой пояс UTC+5 мы будем просыпаться, бодрствовать и ложиться в соответствии с биологическими часами нашего организма», – отметил директор департамента науки и человеческих ресурсов МЗ РК Даулет Алдынгуров.

По мнению заведующего кафедрой нормальной физиологии медицинского университета «Астана» Курейша Хамчиева, опережение естественного хода времени способствует появлению хронической усталости и возникновению болезней.

«Десинхроноз, то, что сейчас происходит во многих регионах, то есть рассогласование биологических ритмов, является причиной длительной повышенной усталости, депрессии, бессонницы, снижения работоспособности. Всё это факторы риска развития сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний. Циркадные или биологические ритмы – это неотъемлемая часть нашей жизни и противостоять этим циркадным стрессам крайне сложно. Поэтому необходимо синхронизировать природные ритмы населения всей республики», – отметил он.

Эксперты также отмечают, что установление единого часового пояса устранит временные барьеры между жителями разных регионов страны, улучшит координацию транспортных и других коммуникаций, благоприятно скажется на ведении бизнеса, а также взаимодействии государственных органов и экстренных служб.

Эксперты отметили, что в 175 странах мира установлен единый часовой пояс. Более чем в одном часовом поясе живут всего 22 государства.

#казахстан #ученые #часовой пояс #время

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