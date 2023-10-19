Слух о смене часовых поясов прокомментировали в МЭПР

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Среди пользователей соцсетей в Казахстане распространяется информация, что якобы 5 областей страны перейдут на столичное время, на час вперед

Фото: Kazpravda.kz

В Минэкологии прокомментировали эту информацию, передает корреспондент Kazpravda.kz. 

"Министерство экологии и природных ресурсов РК совместно с министерством торговли и интеграции РК и другими заинтересованными организациями изучает вопрос установления единого порядка исчисления времени на территории республики.

Создана рабочая группа с участием депутатов, представителей центральных госорганов, общественности и научных организаций.

Однако в настоящее время решение по данному вопросу не принято, оно будет приниматься после детального изучения вопроса, а также широкого обсуждения с общественностью", – рассказали в министерстве. 

Там же напомнили, что сейчас на территории Казахстана исчисление времени осуществляется на 2 административных часовых пояса: 4-й, куда входят Западно-Казахстанская, Актюбинская, Атырауская, Кызылординская, Мангистауская области, и 5-й  – Астана, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Алматинская, Карагандинская, Улытау, Туркестанская и другие области.

#Минэкологии #изменения #часовой пояс

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