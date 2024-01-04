«Бомбочка» взрывается в руках

Правонарушения сотрудники полиции выявили в ходе проведения рейдовых мероприятий по рынкам и местам продажи фейер­верков. Они проверяли документы на продукцию, разрешение на торговлю, а также места хранения пиротехники. С каждым годом на прилавках появляется все более сложная продукция с самыми невероятными пиротехничес­кими изысками, при покупке которой легко можно нарваться на контрафакт или просрочку.

Двадцать два человека по итогам рейдов привлек­ли за незаконную торговлю, у нарушителей изъяли 108 пиротехнических изделий. В отношении них составили протоколы по статье 196 КоАП РК.

Патрулировать торговые точки сотрудники правоохранительных органов будут до 3 января. Жителям рекомендуют покупать пиротехнику только в лицензионных магазинах и внимательно изучать инструкцию по эксплуатации, прежде чем устраивать салюты.