«Бомбочка» взрывается в руках Свежий выпуск 4 января 2024 г. 0:40 33 Любовь Доброта Более двух десятков граждан привлекли к ответственности за незаконную торговлю салютами в Шымкенте. фото из архива "КП" Правонарушения сотрудники полиции выявили в ходе проведения рейдовых мероприятий по рынкам и местам продажи фейерверков. Они проверяли документы на продукцию, разрешение на торговлю, а также места хранения пиротехники. С каждым годом на прилавках появляется все более сложная продукция с самыми невероятными пиротехническими изысками, при покупке которой легко можно нарваться на контрафакт или просрочку. Двадцать два человека по итогам рейдов привлекли за незаконную торговлю, у нарушителей изъяли 108 пиротехнических изделий. В отношении них составили протоколы по статье 196 КоАП РК. Патрулировать торговые точки сотрудники правоохранительных органов будут до 3 января. Жителям рекомендуют покупать пиротехнику только в лицензионных магазинах и внимательно изучать инструкцию по эксплуатации, прежде чем устраивать салюты. #Шымкент #проверка #продажа #торговля #ответственность #салют #Новый год #петарды