«Бомбочка» взрывается в руках

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Любовь Доброта

Более двух десятков граждан привлекли к ответственности за незаконную торговлю салютами в Шымкенте.

фото из архива "КП"

Правонарушения сотрудники полиции выявили в ходе проведения рейдовых мероприятий по рынкам и местам продажи фейер­верков. Они проверяли документы на продукцию, разрешение на торговлю, а также места хранения пиротехники. С каждым годом на прилавках появляется все более сложная продукция с самыми невероятными пиротехничес­кими изысками, при покупке которой легко можно нарваться на контрафакт или просрочку.

Двадцать два человека по итогам рейдов привлек­ли за незаконную торговлю, у нарушителей изъяли 108 пиротехнических изделий. В отношении них составили протоколы по статье 196 КоАП РК.

Патрулировать торговые точки сотрудники правоохранительных органов будут до 3 января. Жителям рекомендуют покупать пиротехнику только в лицензионных магазинах и внимательно изучать инструкцию по эксплуатации, прежде чем устраивать салюты.

#Шымкент #проверка #продажа #торговля #ответственность #салют #Новый год #петарды

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