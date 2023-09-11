Борьба с «урожаем»

Участки с дикорастущей коноплей были обнаружены в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2023». Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, сначала на заросли обратили внимание при осмотре территории с борта вертолета. На земле выяснилось, что растения, вымахавшие выше человеческого роста, занимают пятикилометровое поле.

Сотрудники использовали сенокосилку, собрали «урожай» в стога общим весом 2,5 тонны. И в присутствии представителей Комитета национальной безопасности сожгли.

«Из конопли изготавливают марихуану и гашиш, – пояснил заместитель начальника департамента Алмаз Тукенов. – Наша задача – выявить и уничтожить дикорастущие и незаконно культивируемые посевы наркосодержащих растений».

Всего с начала года в регионе выявлено более 90 наркопреступлений и правонарушений, в том чис­ле 11 фактов незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений. Из незаконного оборота изъято более 250 кг различных наркотиков, включая 5,5 кг синтетических.