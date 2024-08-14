Борцы стремятся к победе

Зарина Сарипова – одна из самых перспективных спорт­сменок Казахстана. В 14 лет она увлеклась дзюдо – и уже десять лет в спорте. В 2021 году перс­пективная спортсменка получила предложение принять участие в чемпионате страны по қазақ күресі, который проходил в Семее.

– Дзюдо и қазақ күресі похожи во многом. Я всегда хотела участвовать в турнире по қазақ күресі, потому что это наш национальный спорт. Здесь мне нравится чистота в борьбе, в ней нет никаких болевых приемов, – говорит Зарина.

С тех пор Сарипова не представляет своей жизни без қазақ күресі. Спортсменка отмечает, что ее любовь к национальному виду спорта не угасает, и она планирует популяризировать его в будущем. А еще она мечтает, чтобы қазақ күресі включили в олимпийские виды спорта.

Целеустремленную девушку во всем поддерживают родители, хотя вначале им не очень нравилось увлечение дочери, особенно когда тренировки или соревнования завершались в лучшем случае синяками и ушибами, а в худшем – травмами. Но видя, с каким упорством дочь оттачивает новые приемы и с каким удовольствием мчится на тренировки, им ничего не оставалось как сдаться.

Подготовка к предстоящим играм номадов проводится тщательно. Зарина прошла сборы в Грузии и Кыргызстане. Каждый день девушка упорно работает, улучшает свою технику и физическую подготовку.

На Всемирных играх кочевников в 2022 году, которые прошли в Турции, Зарина продемонстрировала высочайший уровень мастерства, завоевав «золото» в весовой категории до 65 кг. Она одержала победы над сильными соперницами из Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана, а в финале уверенно справилась с представительницей Украины.

Готовится к грандиозному спортивному событию и наш земляк – борец Ерсын Сейтказинов. Он – победитель чемпио­ната Азии 2018 года. Тренирует спортсмена Думан Кыздарбеков.

– Қазақ күресі занимаюсь с 12 лет. Это особый вид спорта, так как требует большой силы и выносливости. Сейчас мы проходим подготовку к 5-м Всемирным играм кочевников, прошли отбор, вошли в состав участников состязаний. Думаю, мы проявим себя на высоком уровне, – рассказывает спортсмен.

Подготовка началась в феврале, сейчас спортсмены находятся на сборах в Щучинске.

– Тренировки проходят интенсивно, ведь осталось совсем мало времени до старта. Сейчас мы дополнительно изучаем новые техники. На сегодняшний день прошли пять учебно-тренировочных этапов, впереди еще один, – отмечает Ерсын Сейтказинов. Зарина и Ерсын готовы приложить все усилия для победы на Всемирных играх, которые пройдут в Астане.