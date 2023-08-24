Ботай с натуры

Здесь проходит второй международный симпозиум Botaı – Uly dala mádenıetі («Ботай – культура Великой степи»).

В этом году география участников расширилась. Если в 2019-м на первый симпозиум в Ботай приехали художники всего из четырех зарубежных стран, то теперь уже из восьми: Канады, Германии, Франции, Бенина, Румынии, Грузии, Кыргызстана и Узбекистана.

В день приезда гости познакомились с Петропавловском, побывали в музее исламской культуры, резиденции Абылай-хана, музее изобразительных искусств и историко-краеведческом музее.

Но главным открытием для них стал Ботай – древнее поселение на территории Айыртаус­кого района Северо-Казахстанской области, где 6 тыс. лет назад была одомашнена лошадь. Древняя история человечества, прекрас­ная природа, гостеприимство местных жителей – в общем, все здесь способствует вдохновенному творчеству. Чем и не преминули воспользоваться 20 приезжих художников. Взяв мольберты и кисти, они устремились на пленэр.

Импозантный живописец из Франции Фран Хантан с трудом скрывает восторг от увиденного:

– Мои картины не раз представлялись на международных выставках, но отсюда я увезу свои лучшие работы. Это удивительное место! Меня здесь все вдохновляет! Спасибо за приглашение на симпозиум!

Художница Ольга Мюллер приехала из Германии и сразу влюбилась в североказахстанский пейзаж, почувствовала прилив вдохновения.

– Все проходит на высшем уровне, – призналась она. – Атмосфера очень дружеская.

– Чем больше мы будем показывать наши сакральные места, тем скорее и лучше о нас узнают в мире, – считает казахстанский художник Болат Асербеков. – Правда в том, что в Ботае находилась система мини-городов, работали коммуникации. Сегодня сюда приехали представители восьми стран, и когда они вернутся домой, то будут с восторгом рассказывать о Казахстане!

Организаторами симпозиума выступили социальный фонд «Союз ЖАСА» и ТОО «Ботай Арт» при поддержке акимата СКО и областного музейного объединения.

Стоит добавить, что фонд «Союз ЖАСА» организовал еще и приезд на ботайский симпозиум детей-сирот. 42 ребенка из Центра поддержки Айыртауского района получили здесь мастер-классы по живописи. Вместе с художниками они знакомились с историческим поселением, говорили о прошлом и настоящем, заглядывали в будущее, но главное – они тоже писали красками на прекрасном пленэре.

Итогом симпозиума станет отчетная выставка-аукцион, которая пройдет 31 августа в петропавловском Qyzyljar ART center. Средства, вырученные от продажи работ, пойдут на развитие детей-сирот.