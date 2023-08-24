Ботай с натуры

Статьи
45
Андрей Кратенко

Во второй раз знаменитое поселение Ботай в Северо-Казахстанской области становится местом притяжения художников со всего мира.

Фото акимата СКО

Здесь проходит второй международный симпозиум Botaı – Uly dala mádenıetі («Ботай – культура Великой степи»).

В этом году география участников расширилась. Если в 2019-м на первый симпозиум в Ботай приехали художники всего из четырех зарубежных стран, то теперь уже из восьми: Канады, Германии, Франции, Бенина, Румынии, Грузии, Кыргызстана и Узбекистана.

В день приезда гости познакомились с Петропавловском, побывали в музее исламской культуры, резиденции Абылай-хана, музее изобразительных искусств и историко-краеведческом музее.

Но главным открытием для них стал Ботай – древнее поселение на территории Айыртаус­кого района Северо-Казахстанской области, где 6 тыс. лет назад была одомашнена лошадь. Древняя история человечества, прекрас­ная природа, гостеприимство местных жителей – в общем, все здесь способствует вдохновенному творчеству. Чем и не преминули воспользоваться 20 приезжих художников. Взяв мольберты и кисти, они устремились на пленэр.

Импозантный живописец из Франции Фран Хантан с трудом скрывает восторг от увиденного:

– Мои картины не раз представлялись на международных выставках, но отсюда я увезу свои лучшие работы. Это удивительное место! Меня здесь все вдохновляет! Спасибо за приглашение на симпозиум!

Художница Ольга Мюллер приехала из Германии и сразу влюбилась в североказахстанский пейзаж, почувствовала прилив вдохновения.

– Все проходит на высшем уровне, – призналась она. – Атмосфера очень дружеская.

– Чем больше мы будем показывать наши сакральные места, тем скорее и лучше о нас узнают в мире, – считает казахстанский художник Болат Асербеков. – Правда в том, что в Ботае находилась система мини-городов, работали коммуникации. Сегодня сюда приехали представители восьми стран, и когда они вернутся домой, то будут с восторгом рассказывать о Казахстане!

Организаторами симпозиума выступили социальный фонд «Союз ЖАСА» и ТОО «Ботай Арт» при поддержке акимата СКО и областного музейного объединения.

Стоит добавить, что фонд «Союз ЖАСА» организовал еще и приезд на ботайский симпозиум детей-сирот. 42 ребенка из Центра поддержки Айыртауского района получили здесь мастер-классы по живописи. Вместе с художниками они знакомились с историческим поселением, говорили о прошлом и настоящем, заглядывали в будущее, но главное – они тоже писали красками на прекрасном пленэре.

Итогом симпозиума станет отчетная выставка-аукцион, которая пройдет 31 августа в петропавловском Qyzyljar ART center. Средства, вырученные от продажи работ, пойдут на развитие детей-сирот.

#СКО #Ботай #симпозиум #художники

Популярное

Все
Дни казахского кино с успехом прошли в Москве
Ботай с натуры
Портал в параллельный мир открылся в Петропавловске
Под пристальным надзором
О качестве жизни и не только
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Федерация профсоюзов Казахстана сделала заявление после трагедии в Шахтинске
Совместное развитие электронной коммерции и логистики обсудили Казахстан и Китай
CITIC GROUP пригласили инвестировать в сельское хозяйство Казахстана
Проблемные вопросы бизнеса рассмотрели в Правительстве РК
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Китае
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Глава "Казахфильма" рассказал президенту о проблемах киностудии
Академик Джумадильдаев озвучил Токаеву свои предложения по развитию науки
«Субботник» для отвода глаз
Дастан Рыспеков освобожден от должности в МКС РК
Пожар на шахте "Казахстанская": поиски осложняются высокой температурой и задымленностью
Ход исполнения поручений президента рассмотрели в Правительстве РК
Водительские права по новым правилам
Экстремальная атлетика
Ну и верблюд этот воробей!
Жуткое ДТП в Балхаше: 9 погибших
Кража невест: традиция или преступление?
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Абсолютный антирекорд по штрафам установил алматинский водитель

Читайте также

Под пристальным надзором
«Почти» не считается
ИИ – не в страх, а в помощь!
Короли капусты

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]