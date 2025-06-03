Бозумбаев обсудил с Power China Chengdu реализацию инфраструктурных проектов

Международное сотрудничество,Правительство
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Power China Chengdu – ведущий мировой поставщик услуг полного цикла от проектирования и инвестирования, до строительства и эксплуатации

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев и председатель правления Power China Chengdu Engineering Corporation Хэ Яньфэн обсудили перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергетики и водных ресурсов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

На сегодня Power China Chengdu реализовала в Казахстане ряд крупных проектов: гидроэлектростанцию «Мойнак», ветровые электростанции «Жанатас» и «Шелек». Идет подготовка к запуску еще двух объектов - ВЭС «Хромтау» и «Аркалык».

В ходе переговоров представители китайской стороны выразили заинтересованность в участии в проектах в области ирригации и водного хозяйства. В свою очередь Канат Бозумбаев рассказал о масштабных инфраструктурных проектах в стране, включая строительство города Алатау и реализацию Национального проекта по модернизации коммунального и энергетического секторов.

Особое внимание было уделено вопросу подготовки кадров. В качестве одного из важных направлений совместной работы Канат Бозумбаев обозначил подготовку молодых специалистов на базе Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации в городе Тараз.

В завершение встречи стороны отметили потенциал совместных инициатив и подтвердили взаимное намерение на дальнейшее укрепление сотрудничества.

#инвестиции #проекты #Power China Chengdu

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