Британец проплыл более 50 км в реке с крокодилами

В реке Орд на западе Австралии водятся почти шесть тысяч пресноводных крокодилов. Они не такие агрессивные, как их собратья, обитающие в водоемах с соленой водой, и почти не приближаются к людям

Живущий в Австралии британец Энди Дональдсон принял участие в заплыве на 55 километров и побил мировой рекорд.

Как сообщает The Guardian, команда 35-летнего Дональдсона провела предварительное исследование, чтобы во время марафона его жизни ничего не угрожало.

Весь маршрут спортсмен преодолел за 11 часов 51 минуту, побив рекорд, установленный в 2024 году Симоной Блейзер (16 часов 13 минут). Она была в группе поддержки, наблюдая с берега за этим заплывом.

Добравшись до финиша, Дональдсон заявил, что на "седьмом небе от счастья". Он добавил, что во время заплыва наблюдал волшебную картину: древние ущелья, красные утесы.

"Рассвет был просто потрясающим", - отметил спортсмен, ранее принимавший участие в ультрамарафонах на Гавайях, в Греции и Хорватии. «Должен сказать, что это лучший заплыв в моей жизни. Это самое красивое место для плавания, которое я когда-либо видел. Это было просто невероятно», - поделился впечатлениями Энди.

Заплыв начался в 5:38 утра, когда еще было темно. Дональдсон взял хороший темп и смог преодолеть приличное расстояние до восхода солнца, когда воздух вокруг него раскалился до плюс 34 градусов по Цельсию.

Команда спортсмена, находившаяся на лодках, сопровождала его на всем пути.

Родившийся в Шотландии, а сейчас живущий в Перте Дональдсон считается одним из ведущих ультрамарафонцев мира. Ему принадлежат несколько мировых рекордов.

В 2023 году он стал первым человеком, совершившим семь заплывов на длинные дистанции в течение 12 месяцев.