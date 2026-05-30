Алдияр Рамазанов завоевал «бронзу» на этапе Кубка мира по артистическому плаванию в Испании

Сборная Казахстана по артистическому плаванию отметилась второй медалью на этапе Кубка мира в Понтеведре. Её автором стал Алдияр Рамазанов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Спортсмен показал третий результат в соревнованиях среди мужчин в технической программе. За свое выступление Рамазанов получил от судей 223.0833 балла. Победителем стал Филиппо Пелати (Италия) - 229.7325.

Второе место занял испанец Энеко Санчес Агилар - 228.4342. Виктор Друзин финишировал пятым (203.5667).

Стоит отметить, что для Рамазанова эта медаль стала второй на турнире. Ранее он выиграл «бронзу» в дуэте с Ясминой Исламовой (техническая программа).