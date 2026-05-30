Алдияр Рамазанов завоевал «бронзу» на этапе Кубка мира по артистическому плаванию в Испании

Спорт

За свое выступление он получил от судей 223.0833 балла

Фото: НОК

Сборная Казахстана по артистическому плаванию отметилась второй медалью на этапе Кубка мира в Понтеведре. Её автором стал Алдияр Рамазанов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК   

Спортсмен показал третий результат в соревнованиях среди мужчин в технической программе. За свое выступление Рамазанов получил от судей 223.0833 балла. Победителем стал Филиппо Пелати (Италия) - 229.7325.

Второе место занял испанец Энеко Санчес Агилар - 228.4342. Виктор Друзин финишировал пятым (203.5667).

Стоит отметить, что для Рамазанова эта медаль стала второй на турнире. Ранее он выиграл «бронзу» в дуэте с Ясминой Исламовой (техническая программа). 

#Испания #бронза #НОК #артистическое плавание

Популярное

Все
Жанатас: большой трансфер инноваций
Сохраняют мир вдали от Родины
Детство под защитой
Атомная наука: от первого пучка к технологиям будущего
О Целях устойчивого развития
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Административной юстиции – пять лет
Кибербезопасность в цифровую эпоху
Для гуманизации уголовного законодательства
Экзамен на скорость
Голевое изобилие и свержение лидера
Комплексный подход к урбанизации
Памяти легендарного Тимура Сегизбаева
Непогасшая надежда
Чистая среда общих усилий
Кюй пережил эпоху террора
Плей-офф набирает обороты
О трагических судьбах репрессированных
Место скорби и памяти
Инвестиции в фармпроизводство заметно увеличились в Казахстане
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
«Елимай» заряжен на победу
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
ИИ-решения для казахского языка
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Как снизить платежи через рефинансирование кредитов в Казахстане
Токаев направил телеграмму соболезнования председателю КНР
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Производство отечественных товаров набирает обороты
В Актюбинской области число сел, отказавшихся от алкоголя, достигло 40
Сердце Прометея
На квартире в Павлодаре нашли более 100 сим-карт
Сохранить историю для будущих поколений
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Казахстан и Россия: литературный диалог
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Торговые неурядицы
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год

Читайте также

Казахстанские спортсмены сотворили историю на ЧМ Worlds в С…
Казахстан завоевал «бронзу» на этапе Кубка мира по артистич…
Astana Half Marathon пройдет в Астане
Глава МТС прояснил ситуацию по Михаилу Шайдорову

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]